ALKÜ kan bağışladı

Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi'nde (ALKÜ) kan bağışı etkinliği düzenlendi.

ALKÜ Kızılay Öğrenci Kulübü ve Türk Kızılayı Alanya Şubesi tarafından Üniversitesi'nin Kestel Yerleşkesinde kan bağışı etkinliği düzenlendi. ALKÜ Alanya Ticaret ve Sanayi Odası (ALTSO) Meslek Yüksekokulu (MYO) bahçesinde organize edilen bağış etkinliğine Rektör Prof. Dr. Ahmet Pınarbaşı, ALKÜ Genel Sekreteri Fatih Özdemir ile akademisyenler de destek verdi.

Pınarbaşı, birçok canın hayatını kurtarmaya vesile olacak bu ulvi göreve herkesi davet ettiğini ifade ederek, kan bağışına yoğun ilgi gösteren öğrencilere ve personele teşekkür etti. Alanya Kızılay Şubesinin Başkanı Dr. Öğr. Üyesi Mehmet Dikici, ALKÜ Kestel Kampüsünde diğer fakülte ve yüksekokullarda da kan bağışı kampanyasının devam edeceğini belirtti.