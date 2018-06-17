Kepez Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Kepez’in 66 mahallesini kapsayan programlar ile ihtiyaç sahiplerinin evlerini ziyaret etti. Belediye, 66 mahallede 100 bin kişilik gönül iftar sofrası kurdu.

Mahalle muhtarları ve temsilcileri tarafından belirlenen ihtiyaç sahiplerinin evlerini ziyaret eden Başkan Tütüncü, evde sağlık hizmeti hakkında bilgi verdi. Ziyaretler sırasında bakıma muhtaç vatandaşlara randevular alınarak, sağlık ve temizlik hizmetleri yönlendirildi. Başkan Tütüncü, vatandaşın her zaman yanında olduklarını vurguladı. Ramazan boyunca Kepez Belediyesi’nce 30 camiyi gezen ikram çeşmelerinden 35 bin bardak ramazan şerbeti dağıtıldı.