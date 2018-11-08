Domatesin fiyatı yeniden artışa geçti

Domates üretiminin merkezi Antalya'da yeni sezonda piyasaya sürülen domatesin fiyatları artmaya başladı. Toptancı Halinde uzun zamandır 3 TL'nin altını gören domates yeniden 3.30 seviyelerine çıktı.

Uzun zamandır pazar tezgahlarında ve marketlerde pahalılığından dolayı sıkça adından söz ettiren domates fiyatları Antalya Toptancı Hal'inde 3 TL'nin üzerine çıktı. Uzun bir aradan sonra 3 TL'nin altına inen domates fiyatları Antalya Toptancı Hal'inde 3.30 kuruş oldu. Domates Eylül ayında yüzde 35,20'lik fiyat artışıyla zam şampiyonu olmuştu.

"2,5 TL'nin altına düşmesi çiftiyi zor durumda bırakır"

Fiyatları değerlendiren Antalya Toptancı Hal Yaş Sebze ve Meyve Komisyoncuları Derneği Başkanı Nevzat Akcan, "Bu fiyatalar çiftçiyi sevindiriyor tüketiciyi üzüyor olabilir. Bu yıl Antalya Toptancı Halinde domates 2,5 TL'nin altına düştü mü gelecek yıl kimseye domates diktiremeyiz. Girdi maliyetlerin çok yüksek olduğunu her zaman dile getirdik. Irak pazarından dolayı bir artış söz konusu. Antalya'da pazarlarda domatesin fiyatı pazarına göre değişir. Sahil kesimdeki pazarlarda daha pahalı olurken iç kesimlerde pazarlarda daha ucuz olabilir. Bölgelere göre yaşam tarzları ve elde edilen gelir farklıdır" dedi.