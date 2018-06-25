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25 Haziran 2018 13:46

Gazipaşa’nın altyapı eksikliği tamamlanıyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, Gazipaşa’nın altyapı eksikliklerini tamamlamaya devam ediyor.

Gazipaşa’nın altyapı eksikliği tamamlanıyor

25 Haziran 2018 13:46


ASAT, arıtmadan kanalizasyona, yağmur suyu drenajından içme suyuna Gazipaşa’nın altyapı sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Cumhuriyet Mahallesi’ne 750 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı döşeyen ASAT, bugüne kadar kanalizasyon hattı olmayan 65 haneyi modern kentsel altyapı standartlarına kavuşturuyor.



İçme suyuna yeni hat


Kesintisiz içme suyu temini için yeni isale ve şebeke hattı çalışmaları yapan ASAT, Korubaşı Mahallesi’nde eski içme suyu borularını dünya standartlarında yeni borularla değiştiriyor. Bin 300 metrelik mevcut içme suyu hattı tamamen yenileniyor.



Macar’a yeni depo


Öte yandan Macar Mahallesi’nde bulunan ve çevre mahallelere su ikmali sağlayan su deposu yetersiz olduğu için yenilendi. Macar Mahallesi’ne 200 tonluk yeni bir içme suyu deposu yapıldı. Önceki deponun ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle sorunlar yaşayan bölge halkının içme suyu sorunu kökten çözüldü.




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