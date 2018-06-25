Gazipaşa’nın altyapı eksikliği tamamlanıyor

ASAT, arıtmadan kanalizasyona, yağmur suyu drenajından içme suyuna Gazipaşa’nın altyapı sorunlarını çözüme kavuşturuyor. Cumhuriyet Mahallesi’ne 750 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı döşeyen ASAT, bugüne kadar kanalizasyon hattı olmayan 65 haneyi modern kentsel altyapı standartlarına kavuşturuyor.

İçme suyuna yeni hat

Kesintisiz içme suyu temini için yeni isale ve şebeke hattı çalışmaları yapan ASAT, Korubaşı Mahallesi’nde eski içme suyu borularını dünya standartlarında yeni borularla değiştiriyor. Bin 300 metrelik mevcut içme suyu hattı tamamen yenileniyor.

Macar’a yeni depo

Öte yandan Macar Mahallesi’nde bulunan ve çevre mahallelere su ikmali sağlayan su deposu yetersiz olduğu için yenilendi. Macar Mahallesi’ne 200 tonluk yeni bir içme suyu deposu yapıldı. Önceki deponun ihtiyacı karşılayamaması nedeniyle sorunlar yaşayan bölge halkının içme suyu sorunu kökten çözüldü.