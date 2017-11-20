’Kepez Kent Meydanı Projesi’nin temeli atıldı

Kepez Kent Meydanı temel atma törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, AK Parti Kepez İlçe Başkanı Yusuf İşeri, AESOB Başkanı Adlıhan Dere, belediye meclis üyeleri, muhtarlar ve vatandaşlar katıldı. Törende Tütüncü, Kepez için çok anlamlı bir eserin temelini attıklarını söyledi. Tütüncü, “Bugün sadece Kepez için değil Antalya için örnek yatırımlardan birisi olan ve şehrimize ciddi anlamda prestij kazandıracak Kent Meydanımızın temelini atıyoruz. Devasal bir projenin ilk adamı. Üzerinde bulunduğumuz bu alanın imar planlamaları yıllar yıllar evvel yapılmış olmasına rağmen üzerinde çok anlamsız bir türlü anlam veremediğimiz çok değişik mülkiyet sorunlarının olduğu çok uğraşılması gereken bir alandı” dedi.

“Mülkiyet sorunu kördüğüm haline gelmişti”

Mülkiyet sorununu nasıl çözdüklerini anlatan Başkan Tütüncü, “Öncelikle bu imar planı ile kent meydanı alanını daha da büyüttük. Sonrasında dile kolay tam 8 yıllık emeğin neticesinde buradaki mülkiyet problemlerini çözdük. Mülkiyet problemlerinden kastım burası Hazine arazi değildi, burası Vakıflara ait bir arazide değildi. Kamuya ait bir arazide değildi. 54 bin metrekarelik alanın üzerinde yüzlerce malikin olduğu, özel hukuk tüzel kişilerin olduğu, yani burada çok ciddi problemler vardı. Mülkiyet sorununu arap saçına dönmüş, kördüğüm haline gelmiş, bir yumak gibi tek tek çözdük. Buradaki vatandaşlarımıza belediyemizin farklı yerlerindeki arazilerinden yer göstermek, hepsiyle tek tek anlaşmak suretiyle çok büyük bir adımı burada neticelendirdik. Yolun başında “Bu işle uğraşmayın, oranın mülkiyeti uzun yıllar çözülmez” diyenler oldu. Onlara inat bu meselenin üzerine gideceğiz, çözeceğiz dedik ve çözdük” diye konuştu.

Projenin tamamı 166 bin metre kare

Buranın şehrin vizyon noktalarından birisi olması için yola çıktıklarını belirten Başkan Tütüncü, “Kepez’in değil, Antalya’nın en güzel noktalarından biri haline gelsin istedik. Antalya’daki siyasi mitinglerin yapıldığı en büyük meydanlardan birisi burasıydı. Türkiye’nin en önemli miting alanlarından birisi. Miting alanı çok büyük bir etkinlik alanına dönsün istedik. Birinci etap 54 bin metrekarelik bir alan, ikinci etap ile birlikte 166 bin metrekarelik bir alana sahip olacağız.”

Demokrasi Müzesi’de kurulacak

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Kepez Kent Meydanı Projesini katılımcılara proje görseli üzerinden anlattı. Proje kapsamında demokrasi müzesinin de olacağını belirten Başkan Tütüncü, bu müzede 1920 yılında TBMM’nin kuruluşundan, 15 Temmuz hain darbe girişimine kadar Türkiye’nin demokrasi mücadelesinin anlatıldığı, bir müzenin de yer alacağını bildirdi.

“Büyükşehir ve Kepez icraatları ile konuşuyor “

3. Etap Raylı Sistem Projesine de değinen Başkan Tütüncü, raylı sistemin bu bölgeden geçeceğini belirterek, idarelerin güçlerini birleştirince halkın kazandığını söyledi. Başkan Tütüncü, 3. Etap Raylı Sistem Projesinin Kepez’i konforlu bir şekilde ulaştıracağını belirterek, Yeşilırmak ile kent meydanının kesiştiği noktadaki durağın isminin de Kepez Kent Meydanı durağı konulduğunu bildirerek, Başkan Menderes Türel’e teşekkür etti.

Türel: “Muhteşem bir Proje”

Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel de, kentlerin meydanları ile anıldığını, Dünya’nın bir çok önemli şehirlerinin ismi kadar akılda kalan meydanlarının da olduğunu söyledi. Kepez Kent Meydanı Projesi’nin sadece meydan dan öte bir proje olmadığını belirten Başkan Türel, “Muhteşem bir proje. Bu anlamlı projelerin nasıl yapıldığını gelin Hakan Başkana, bana sorun. 2009-2014 Antalya’da nasıl ki, bir reklam arası verdiysek ve o dönemde bir tane bile kavşak yapamadıysalar, 1 metre dahi raylı sistem yapamadılarsa, bu işlerin ne kadar zor olduğunu daha iyi idrak ederiz. Kolay olsaydı yaparlardı. Kent Meydanı temel atma töreni bu işlerin gayretle, azimle, kararlılıkla olduğunu ve en önemlisi hemşehrilerimizin duaları ve destekleri ile olduğunu en güzel şekilde gösteriyor” dedi.

“Kepez’in değerine değer katacak”

Türel, “Nasıl ki sahil kenarları Antalya’nın ön bahçesi görülüyorsa, Kepez’de ön bahçe olacak. Kalkınma Kepez’den başlayacak, Kepez’e turistte gelecek dedik. Raylı sistemi, alt yapı sorunları çözümlenmiş, yeni caddelerin açıldığı Kepez, Antalya’nın zengin ilçesi olmaya başlıyor. Kepez Kent Meydanı projesi ile Kepez’in değerine değer katacak, marka değerini artıracak bir projeyi gerçekleştiriyoruz. Kepez’e hizmet yağdırıyoruz, yağdırmaya da devam edeceğiz. El ele birlikte omuz omuzayız. Bunda kazanan halkımız, Kepez’imiz oluyor. Kepez özel hastaneleri, kültür merkezleri , 300 yataklı devlet hastanesi ile her şeyi ile farkını gösteriyor. Şimdi Kepez’e 1500 yataklı şehir hastanesi geliyor. Kepez sadece kendine değil, Antalya’ya hayat veren bir merkez olacak. Bu güzel meydan Antalyamıza hayırlı olsun.Hakan başkanımı çalışma arkadaşları ile birlikte bir kez daha tebrik ediyorum” diye konuştu. Konuşmaların ardından davetlilerin butona basması ile Kepez Kent Meydanı yapımı start aldı.

Kepez Kent Meydanı Projesi’nde neler var?

Kepez’in kent estetiğine ciddi bir katkı sağlayacak olan Kepez Kent Meydanı Projesi, coğrafi olarak ilçenin merkezi bir noktası olan Seyhan Caddesi’nde inşa edilecek. İlk etabı, 52 bin metrekarelik araziye inşa edilecek projenin ihale bedeli ise 9 milyon 139 bin TL. Kepez’e ciddi bir değer kazandıracak olan Kepez Kent Meydanı’nda çok amaçlı etkinlik alanı, rekreasyon, spor ve toplanma alanları, tören alanı, anıt alanı, ticari birimler, kamusal alanlar, model araç oyun alanı, kaykay oyun alanı, küçük fıskiyelerden oluşan kuru havuz yer alıyor. Çok amaçlı etkinlik alanı, konserler, söyleşiler, sergiler, mitingler vb. işlemlerin gerçekleşmesine olanak sağlayacak şekilde tasarlandı. Kent meydanında yoğun olarak dört mevsim yaşayabilen endemik bitkilerin yer aldığı peyzaj alanları da oluşturulacak. Proje içerisinde Hasan Doğan Stadı da yeniden inşa edilerek, butik bir stat haline getirilecek. Proje kapsamındaki Turgut Özal Salonu ve belediye spor tesislerinin çevre düzenlemesi de yapılacak. Meydan’da, Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin açılışından başlayarak günümüze kadar Türkiye’nin demokrasi serüvenini anlatan bir demokrasi müzesi binası da inşa edilecek.