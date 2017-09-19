Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı İsmail Balaban ile birlikte Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç’un başkalığında Antalya Tenis İhtisas Kulübü (ATİK)’nde gerçekleştirilen ‘Ata Sporu Yağlı Güreşleri’ konulu toplantının konuğu oldu. Toplantıya grup üyesi iş insanlarının yanı sıra 656. Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri başpehlivanı İsmail Balaban, ikiz kardeşi Turhan Balaban, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Güreş Takımı Antrenörü Hasan Aydın ve yardımcı antrenör Ufuk Atalan da katıldı.

Elmalı’nın Akçay köyünde çiftçilik yapan Hasan-Ümmü Gülsüm Balaban çiftinin ikiz çocuklarından biri olan İsmail Balaban, 17 yaşında eski yağlı güreş pehlivanlarından Ziya Talan’ın kendilerini keşfetmesiyle güreşi profesyonel olarak yapmaya başladığını söyledi.

Güreşe ilk başladıkları dönemde çok zor günler yaşadıklarını anlatan Balaban, ’’Hafta sonları hamallık yapıp, hafta içleri güreşiyorduk. Devlet kurumlarına ait misafirhanelerde kalıyorduk ve güreşçilerin beslenmesi gerektiği gibi beslenemiyorduk. Bazen sabahlara kadar kamyonlara saman balyaları yüklüyor sabah da o yorgunlukla güreş müsabakalarına mücadele ediyorduk” dedi. Yaşadıkları maddi sıkıntıları Konyaaltı Belediye Başkanı Muhittin Böcek’in desteğiyle aştıklarını söyleyen İsmail Balaban, hedefinin üç yıl üst üste Kırkpınar’da şampiyon olup, altın kemeri ebedi olarak Antalya’ya kazandırmak olduğunu söyledi.

Siyasetle sporu her zaman ayrı tuttuklarını dile getiren Konyaaltı Belediye Başkanı Böcek ise şöyle konuştu; “23 yıldır Antalya’da başkanlık yapıyorum bütün ata sporu güreşlerimize maddi manevi destek olmaya çalıştım. 2008’den bu yana Balaban kardeşlerle beraber çalışmaktayız. O günlerden bugünlere geldik. Altın kemeri Antalya’ya getirdik. Dilerim ebediyen de Antalya’mızda kalır. ”

Salı Grubu Başkanı Muharrem Koç ise Başkan Böcek başta olmak üzere İsmail Balaban ve Hasan Aydın’a, haftalık olağan toplantılarına katılarak kendilerini bilgilendirdikleri için sertifika vererek teşekkür etti.