Diğer
Kategoriler
20 Eylül 2017 10:22

Kültür’e mahalle parkı

Kepez Belediyesi eş zamanlı olarak mahallelere yeni parklar kazandırıyor.

Kültür’e mahalle parkı

20 Eylül 2017 10:22


Kepez Belediyesi, geçen hafta Varsak Şelale Mahallesinde park yapımına başlayan ekipler, bir yandan da Kültür Mahallesi’nde 2 bin 623 metrekare büyüklüğünde yeni bir park inşa ediyor. Masa banklar, çatılı kamelya, pergole, oyun grupları ve yürüyüş alanlarının olacağı park, mahallenin 3868 sokağına kazandırılıyor.


İlçenin batısında yapılan Tek Sarnıç Kent Parkı ile 6’ncı büyük temalı park açılışı için gün sayan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, parkların projelendirilmesinden tamamlanmasına kadar olan süreci yakından takip ediyor.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ANTALYA HABERLERİ
ANTALYA HAVA DURUMU
30
°
C
Açık
  • Çarşamba
    Açık
    30°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    38°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    38°C
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    37°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç