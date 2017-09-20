Kültür’e mahalle parkı

Kepez Belediyesi, geçen hafta Varsak Şelale Mahallesinde park yapımına başlayan ekipler, bir yandan da Kültür Mahallesi’nde 2 bin 623 metrekare büyüklüğünde yeni bir park inşa ediyor. Masa banklar, çatılı kamelya, pergole, oyun grupları ve yürüyüş alanlarının olacağı park, mahallenin 3868 sokağına kazandırılıyor.

İlçenin batısında yapılan Tek Sarnıç Kent Parkı ile 6’ncı büyük temalı park açılışı için gün sayan Kepez Belediyesi Başkanı Hakan Tütüncü, parkların projelendirilmesinden tamamlanmasına kadar olan süreci yakından takip ediyor.