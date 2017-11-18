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18 Kasım 2017 15:26

Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

Antalya’nın Manavgat ilçesinde kamyon ile otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi yaralandı.

Manavgat’ta trafik kazası: 1 yaralı

18 Kasım 2017 15:26


Edinilen bilgiye göre, Manavgat ilçesi D400 karayolunda Yusuf Bayraktar yönetimindeki 07 LE 104 plakalı kamyon ile Kenan Göksu’nun kullandığı 07 LIM 61 plakalı otomobil çarpıştı. Kazada yaralanan kamyon şoförü Yusuf Bayraktar ambulans ile hastaneye kaldırılırken, kamyonun önünde sürüklediği otomobil hurdaya döndü. Otomobil sürücüsü ve yanında bulunan eşi kazayı yara almadan atlattı.


Kazanın ardından devrilen kamyon nedeniyle Manavgat-Alanya yolu bir süre trafiğe kapandı. Yaralının hastaneye kaldırılmasının ardından trafik kontrollü olarak tek şeritten verildi.




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