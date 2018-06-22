Muratpaşa’dan Türkiye’ye yayılacak

Belediye Başkanı Ümit Uysal, partisinin il ve ilçe başkanlığı koordinasyonunda Pazar günü yapılacak seçimler öncesinde Alanya’da çeşitli temas ve ziyaretlerde bulundu. İlk olarak CHP Alanya İlçe Başkanı Sefa Çorbacı’yı ziyaret eden Başkan Uysal, bölgenin insanı olarak Alanya’da bulunmaktan çok memnun olduğunu dile getirdi. İlçe başkanlığı ziyaretinin ardından CHP Antalya Milletvekili adayı Şengül Yeşildal’la birlikte esnafı ziyaret etti, ilçe sakinleriyle sohbet etti.

Başkan Uysal, Alanyalılarla hem değişen Muratpaşa’yı anlattı hem de bu değişimin Türkiye’ye yayılması için 24 Haziran’ın büyük bir fırsat olduğunu söyledi. Başkan Uysal, “Muratpaşa’mızdaki prototip uygulamaları bütün Türkiye’ye yaymak istiyoruz. Asfaltını, çöp konteynerini, bitkilerini kendisi üreten, ürettiğini alana uygulayan, sosyal hizmetlerde Türkiye’de öncü, yıl içinde 12 irili ufaklı festival yapan, insan ayrımı gözetmeksizin bütün birleştirici günleri toplum adına değerlendiren, milli bayramları Türkiye’de en kalabalık kutlayan bir kamusal anlayışı hayata geçirmiş durumdayız” dedi.