Suç makinesi narkotiğe takıldı

Antalya’da çeşitli tarihlerde çıkar amaçlı suç örgütü oluşturmak, örgüt adına faaliyette bulunmak, çek-senet tahsilatı yapmak, uyuşturucu madde satmak ve sattırmak suçlarından hüküm giyen 44 yaşındaki Raşit Yalçın, birkaç yıl önce yattığı cezaevinden firar etmişti.

Antalya Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aldıkları istihbarat sonucu yeşil renkli bir otomobili takibe aldı. Kepez ilçesinde otomobile yapılan baskında suç örgütü lideri olduğu ve yıllardır aranması bulunan Raşit Yalçın sahte kimlikle gözaltına alındı. Kullandığı otomobilinde plakasının sahte olduğu belirlenen Yalçın, emniyetteki ifadesinin ardından, adliyeye sevk edildi.

3 yağma, 1 silahlı tehdit, 2 adet hırsızlık olayından aranması bulunan şahsın, 6 adet suç kaydı ve 5 yıl kesinleşmiş hapis cezası olduğu belirtildi.

Yine narkotik ekipleri yaptıkları operasyonda uyuşturucu ticareti yapmaktan 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Güldane D.’yi de gözaltına aldı.