Diğer
Kategoriler
17 Mayıs 2018 15:27

Ardahan’da ramazan ile birlikte kent parazarı hareketlendi

Ardahan’da Ramazan ayının başlaması ile kent pazarı hareketlendi.

Ardahan’da ramazan ile birlikte kent parazarı hareketlendi

17 Mayıs 2018 15:27


Ardahan’da 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk haftasında kentte Perşembe günleri kurulan pazara yoğun ilgi yaşandı. Kent pazarına merkezden ve köylerden gelen Ardahan halkı iftar sofralarını canlandırmak için sebze, meyve ve kuru bakliyat alışverişi yaptı.


Ramazan sofralarının simgesi haline gelen hurma bu yıl kilosu 10 TL’den tezgahtaki yerini aldı.


Kent pazarındaki hurma satıcısı Hakan Arslan yaptığı açıklamada; "Ramazan bereketlidir, biz esnaf olarak her zaman bu söz ile tezgahımızı Bismillah diyerek açtık.17 yıldır bu işin içindeyim piyasa pahalı bu gün mazotun litresi 6 TL olmuş hurmanın kilosu 10 TL ye satıyoruz” dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER ARDAHAN HABERLERİ
ARDAHAN HAVA DURUMU
20
°
C
Çok Bulutlu
  • Cuma
    Çok Bulutlu
    20°C
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    19°C
  • Pazartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    17°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç