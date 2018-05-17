Ardahan’da ramazan ile birlikte kent parazarı hareketlendi

Ardahan’da 11 ayın sultanı Ramazan ayının ilk haftasında kentte Perşembe günleri kurulan pazara yoğun ilgi yaşandı. Kent pazarına merkezden ve köylerden gelen Ardahan halkı iftar sofralarını canlandırmak için sebze, meyve ve kuru bakliyat alışverişi yaptı.

Ramazan sofralarının simgesi haline gelen hurma bu yıl kilosu 10 TL’den tezgahtaki yerini aldı.

Kent pazarındaki hurma satıcısı Hakan Arslan yaptığı açıklamada; "Ramazan bereketlidir, biz esnaf olarak her zaman bu söz ile tezgahımızı Bismillah diyerek açtık.17 yıldır bu işin içindeyim piyasa pahalı bu gün mazotun litresi 6 TL olmuş hurmanın kilosu 10 TL ye satıyoruz” dedi.