17 saat boyunca boğa güreşlerini izlediler

’si gerçekleştirildi. Festivalde binlerce kişi 17 saat boyunca boğa güreşlerini izledi.

2 gün süren festival ve boğa güreşlerini 35 bine yakın vatandaş izledi. Festivalin son günü saat 09.00’da başlayan boğa güreşleri gece geç saatlere kadar devam etti. Sabahın ilk saatlerinde boğa güreşlerini izlemek için tribündeki yerlerini alan yaklaşık 10 bin kişi baş boğanın belli olacağı final müsabakasının saatine kadar yerlerini terk etmedi. Gece saat 01.30’da başlayan final müsabakası tam yarım saat sürdü ve saat 02.00’da son buldu. Tribünlerdeki coşku bir an bile azalmadı.

Artvin’in kültürü olan boğa güreşlerinde herkesin bir araya gelmesinden duydukları mutluluğu dile getiren Artvin Belediye Başkanı Mehmet Kocatepe, “Biz buna kısaca Artvin sevdası diyoruz. Gecesi gündüzü fark etmez sevda her zaman yüreğimizde bizim. 10 binlerle ifade edebileceğimiz Türkiye’nin bir çok yerinden kardeşimiz Kafkasör heyecanını Artvin’de yaşıyor. Açıkçası gündüz o sıcakta izlemektense gecenin bu saatinde, daha serin izlemek daha iyi geliyor. Bundan güzel bir ortam bundan güzel bir eğlence olmaz” ifadelerini kullandı.

Finalde karşı karşıya gelen Noyan isimli boğa ile Küçük Enişte isimli boğanın mücadelesinde nefesler tutuldu. Yarım saat süren mücadelenin ardından Noyan galip gelince tribünlerde bulunan Noyan’ın taraftarları arenaya indi ve Noyan’ın etrafını sardı. Noyan’ın sahibi boğasının üzerine çıkarak şampiyonluk çığlıkları attı. Böylelikle Noyan Kafkasör’de 37’nci kez meraların ağası seçilmiş oldu.