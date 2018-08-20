“107 günde 1422 kişi hayatını kaybetti 17 bin 366 kişi yaralandı”

Aynı zamanda Muğla, İzmir ve Denizli ilerine geçiş noktası konumunda olan Aydın’da tatilin başlaması ile birlikte kazaların da artış gösterdiğini kaydeden Başkan Özmeriç, “Bu yıl trafik kazalarının yaşanmaması için daha çok ek tedbir alındı. Bakanlıkça ‘kırmızı düdük’ uygulaması başlatıldı. İlimizin Valisi de bizzat trafik denetimlerine katılıp vatandaşları ve sürücüleri bilgilendirmeye gayret ediyor. İstatistiki verileri incelediğimizde ülkemizde bayram tatillerinde tatilin süresine paralel olarak kazaların da arttığı görülüyor. Tüm vatandaşlarımızdan talebimiz tatil süresince daha duyarlı olsunlar” diye konuştu.

Aydın’da tatilin başlaması ile birlikte, tüm yollarda kazaların arttığını ve şu an itibariyle Aydın’da ölümlü 3 ayrı kazanın yaşandığını belirten Özmeriç, “Kazalar uzun bayram tatillerinde daha fazla yaşanıyor. Özellikle bayram ile tatilin bir arada yapıldığı dönemlerde trafikte yoğunluk daha da artıyor. Geçtiğimiz yıl Kurban Bayramı ile birlikte yapılan 10 günlük tatilde meydana gelen 159 kazada 122 kişi maalesef hayatını kaybetti. 482 kişi de yaralandı. Bu yıl da 9 günlük bayram tatili var. Vatandaşlarımızın bu 9 günlük tatilde trafikte daha dikkatli olsunlar” diye konuştu.

Son 8 yılda bayramlarda yaşanan kazaların bilançosu

İstatistiki verilerle son 8 yılda yaşanan kazalara da değinen başkan Semih Özmeriç, “Son 8 yılda kurban ve ramazan bayramlarında tatil sayısı 107 gün. Bu 107 günlük süreçte meydana gelen trafik kazalarında 1422 vatandaşımız hayatını kaybetti, 17 bin 366 kişi de yaralandı. Yine son 8 yılda 47 gün olan ramazan bayramı tatilinde 708 kişi hayatını kaybetti, 14 bin 375 kişi yaralandı. 60 gün süren kurban bayramı tatilinde ise 714 kişi hayatını kaybetti 2 bin 991 kişi de yaralandı. Kayıtlara göre en fazla ölümlü ve yaralanmalı kaza ise 2013 yılında yaşandı. Bu yıl 4 günlük Ramazan bayramı tatilinde 86 kişi yaralandı 4 bin 711 kişi yaralandı. Kurban Bayramı’nda meydana gelen kazalarda ise 131 kişi öldü 738 kişi yaralandı” diyerek trafiğe çıkan herkesin daha dikkatli olmasını istedi.