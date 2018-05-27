Aydın Fikr-i Asım Derneğinden ‘Dolarını Boz’ kampanyası

Dernek yönetim kurulundan konuyla ilgili yapılan açıklamada; “Ülkemiz çok önemli bir seçim atmosferine girmiştir şuan yaşadıklarımız ülkenin bir seçim değil adeta yeniden bir kurtuluş mücadelesidir. Batılı güçlerin ve şer odaklarının ülkemizi tekrar istila etmek için harekete geçtiğini görüyoruz Çanakkale’de, 17 / 25 Aralık operasyonu, Gezi eylemi, 15 Temmuz’da yapamadıklarını şimdi seçim adı altında yapmak istiyorlar ekonomimizi çökertmek için bütün şer odakları her taraftan saldırı başladılar darbeyle yapamadıklarını Emperyalist Amerika’nın lanet dolarıyla yapmaya çalışıyorlar ama bilmeleri lazım ki bu millet tankların önüne set kurmuşsa bu ekonomi çakallarının haydutların önüne set olmasını bilir milli ve yerli bir sivil toplum kuruluşu olan Fikr-i Asım Derneği geçmişte başlattığı ülkeye çığ gibi yayılan ‘Dolarını Boz’ kampanyasını tekrar başlatmıştır. Bütün üyelerimizden ve vatandaşlarımızdan istirhamımız dolar bozgunculuğa karşı iktidarın yanında saf tutmalarıdır.

İngiliz Bloomberg TV, ‘Doların yükselişindeki temel faktör Türkiye ekonomisinin kötü olması değil. Yabancı yatırımcıların Türkiye siyasetinde Erdoğan’ı istememesi’ diyor. Reisimizin BM Genel Kurulunda söylediği ‘Dünya 5’ten büyüktür’ söylemi çok anlamlıdır. Dünyadaki Bizans oyununu bozan büyük lider RTE’ye karşı açılan ekonomik diz çöktürme savaşının da dış güçlerin bir oyunu olduğu aşikardır. 2023 hedefleri için bu seçimin Türkiye halkı için çok önem taşıdığı ve bunu bilen dış mihraklar şimdiye kadar denedikleri girişimler dışında son demeleri ekonomik açıdan denenmiştir ve bununda halkımız farkındadır. Bu döviz operasyonu seçim öncesi Rusya’da Putin’e de yapıldı. Putin’in oyu yüzde 60’dan yüzde 74’e çıktı. Yani Ruslar oyunu gördü. Ona göre oy verdi” denildi.