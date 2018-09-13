Büyükşehir belediyesi iftar sofraları kuruyor

Dün akşam Germencik'in Tekin ve Kızılcapınar mahallelerinde kurulan iftar sofralarında yüzlerce vatandaş iftarlarını açtı.

İftar yemekleri 13 Eylül Perşembe günü Koçarlı'nın Atatürk ve Efeler'in Yeniköy mahallelerinde, 14 Eylül Cuma günü Bozdoğan'ın Alamut ve Karacasu'nun Alemler mahallelerinde düzenlenecek.

Önümüzdeki hafta ise 17 Eylül Pazartesi günü Bozdoğan'ın Akçay ve Kuyucak'ın Sarıcaova mahallelerinde, 18 Eylül Salı günü Efeler'in Yılmazköy ve İncirliova'nın Akçeşme mahallelerinde, 19 Eylül Çarşamba günü ise Köşk'ün Serdaroğlu ve Söke'nin Güzeltepe mahallelerinde iftar dağıtımı yapılacak.

Tüm vatandaşların muharrem ayını kutlayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, muharrem ayının birlik ve beraberlik duygularını pekiştirmesini temenni ederek "Tüm vatandaşlarımızı iftar sofralarımıza davet ediyorum" diye konuştu.