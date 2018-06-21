Didim EKK’dan esnaflara kredi kolaylığı

Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç Hükümetin sigorta, vergi yapılandırmasını yürürlüğe sokması sonrasında esnaflara çağrıda bulunarak kredi imkanlarından bahsetti. Esnafın borçlarını ödeyebilmesi için Kooperatif olarak yine destek çıkacaklarını ifade eden Başkan Kubaliç; “Didim Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi olarak esnaf ve sanatkarın iş yükünü kolaylaştıracak ve ekonomiye katkı sağlayacak önemli bir düzenlemeyi hayata geçirdik. Didim’li esnaflar, Vergi Dairesine, SSK’ya ve Bağkur’a olan borçlarını, kooperatiflerden aldığı kredi ile 3-5 yıla kadar vadeli taksitlerle ödeyebilecek. Esnaflarımızı Vergi Dairesine, SSK’ya ve Bağkur’a olan gecikmiş ve hacizli borçlarından kurtarıyoruz, aynı zamanda da hükümetimizin kooperatiflerimize verdiği plasmanın yüzde 60’ı tekrar devlete vergiden ve SSK’dan geri dönüyor. Esnafa düşük faizli kredi imkanları ile yardımcı olacağız. Vergi dairelerindeki yüksek faiz ve hacizlere maruz kalan esnaflarımızın da yükünü önemli derecede hafifleteceğiz” dedi.

Esnaf için bu önemli desteği verdiklerini belirten Didim Esnaf ve Sanatkarlar, Kredi ve Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali İhsan Kubaliç; “Esnaf, bizden almış olduğu düşük faizli kredi ile geçmişte içinde bulunduğu faiz ve borç çamurunun içerisinden çıkacak ve istediği taksitte uygun faiz oranları ile bize geri ödeyecek. Kafası rahat bir şekilde kendi işine-gücüne bakacak. Birde önemli olan bir konuyu da buradan ifade etmek isterim. Esnaflarımızdan Bağ-Kur borcu olup ta emekli olmak isteyen varsa gelsin biz kredi verelim ve emekli olsun. Kredisini 4-5 yıla yayalım istediği şartlarda ödesin” dedi.