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14 Ağustos 2018 16:06

Didimliler sıcak havada Maraş dondurmasıyla serinledi

Kahraman Maraş Büyükşehir Belediyesince bu yıl 2.

Didimliler sıcak havada Maraş dondurmasıyla serinledi

14 Ağustos 2018 16:06

düzenlenen Uluslararası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Dondurma Tır’ı Didime geldi. İlçede 40 dereceyi aşan sıcaklıklarda Didimliler Maraş dondurmasıyla serinledi


Didim Kaymakamı Mehmet Türköz’ün girişimiyle, düzenlenen Uluslar arası Dondurma Kültür ve Sanat Festivali kapsamında, Dondurma Tır’ı Didim’e geldi. 3 gün boyunca Didim’de kalacak olan Tır’ın açılış etkinliğine Kaymakam Mehmet Türköz ve eşi, İlçe Emniyet Müdürü Serkan Demircioğlu ile çok sayıda Didimli katıldı.


Açılışta Kaymakam Türköz satırla dondurma keserek açılışı yaparken, 4 farklı firmanın katkı sağladığı festivalde ustalar elleriyle vatandaşlara ücretsiz dondurma ikram etti. Sıcak havada bunalan Didimliler, ünü tüm dünyaya yayılmış olan Maraş dondurmasının tadına baktı.


İlçe Kaymakamı Mehmet Türköz, kendilerinin ricasını kırmayarak Festivalin bir ayağını Didim’de yapan Kahraman Maraş Büyükşehir Belediyesine teşekkür ederken katkı sunan firmalara da ayrıca teşekkür etti.




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