Vergi borçlarına yapılandırma fırsatı

TÜMSİAD’ın yeni yerine “hayırlı olsun” demek için gerçekleşen ziyarette önemli açıklamalar yapıldı. Yürürlüğe giren 7143 sayılı Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun kapsamında bilgilendirmeler yapan Aydın Vergi Dairesi Başkanı Cemil Müsevitoğlı, şöyle konuştu: “7143 Sayılı Yapılandırma Kanunuyla vatandaşlarımızın kamuya olan borç yükü azalacak. Yapılandırılan borçların peşin veya ilk iki taksit ödeme süresi içinde ödenmesi halinde ayrıca indirimler yapılacak. Borçlar taksitler halinde ödenebilecek. Vergi ihtilafları sonlandırılacak. Devam eden vergi incelemeleri için Kanundan yararlanılabilecek. Geçmiş yıl beyanları artırılarak vergi incelemesine muhatap olunmayacak. Daha önce unutulmuş, eksik beyan edilmiş vergiler için pişmanlık beyanı yapılabilecek. İşletme kayıtları gerçek duruma uygun hale getirilecek. Yurt içi ve yurt dışı bazı varlıklar belli tarihe kadar vergisiz ve ayrıcalıklı imkânlarla milli ekonomiye kazandırılacak. Başkanlığımızın tüm personeli ile Kanunu anlatmak ve uygulamak üzere hazır bulunuyoruz. Kapsama girip de ‘Ben bu Kanunu duymadım’ diyen bir vatandaşımızın kalmasını istemiyoruz” dedi.

“Yapılandırma Kanunu kesinleşmiş borçlara ödeme kolaylığı getiriyor” diyen Müsevitoğlu, “Vergi Dairelerine ödenmesi gereken vergi ve diğer borçların faizi Yİ-ÜFE oranında yani yaklaşık üçte iki oranında azaltılıyor. Gelir vergisi, kurumlar vergisi, motorlu taşıtlar vergisi, KDV, ÖTV gibi tüm vergiler bu Kanuna göre yapılandırılabilecek. Ayrıca, çok sayıda vatandaşımızı ilgilendiren trafik, nüfus, seçim, askerlik para cezaları, karayollarından usulsüz geçişler nedeniyle kesilen cezalar da Kanun kapsamda yapılandırılabilecek. YURT-KUR’dan kredi alan öğrencilerin, öğrenim ve katkı kredisi borçları ile çiftçilerimizin, işletmelerimizin ecrimisil borçları da bu Kanuna göre yapılandırılarak ödenebilecek. İhtilaflar sulh yoluyla çözümleniyor. Halen vergi incelemesinde olan mükellefler için de düzenleme bulunuyor. Pişmanlıkla beyana taksit imkânı veriliyor. Matrah ve vergi artırımı imkanı veriliyor. Kanunla işletme kayıtlarının gerçek duruma uygun hale getirilmesine de imkân veriliyor. İşletmede bulunduğu halde kayıtlarda yer almayan kıymetlerin defterlere kaydına imkân sağlanıyor. Kayıtlarda yer aldığı halde işletmede mevcut olmayan emtia içinse, fatura düzenlenmek ve her türlü vergisel yükümlülükler yerine getirilmek suretiyle, işletme kayıtları düzeltilebilecek. Eczanelere kayıtlarını düzeltmek için de imkân verildi. Bu mükelleflerimiz kayıtlarında yer aldığı halde stoklarında bulunmayan ilaçların değerleri üzerinden %4 oranında KDV ödemek suretiyle kayıtlarını düzeltebilecek. Kasa mevcudu ortaklardan alacaklar ile ilgili hesapların da düzeltilmesine olanak sağlandı. Kanundan yararlanmak isteyenlerin, 31 Temmuz 2018 tarihine kadar ilgili vergi dairesine başvuruda bulunmaları gerekiyor. Matrah artırımı için özel bir düzenleme yapıldı ve bu konuya ilişkin başvuru süresinin son günü 31 Ağustos 2018 olarak belirlendi” ifadelerini kullandı.

Ziyaretin sonunda; tüm vatandaşlarımız için müjde niteliği taşıyan bu yeni yapılandırma kanunuyla ilgili önümüzdeki günlerde TÜMSİAD ofisinde bir seminer verilmesi için program yapıldı.