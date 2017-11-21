AK Parti’de Esra Bayraktar Önder güven tazeledi

Olağan Kongresi yapıldı İlçe Kadın Kolları Başkanlığına Esra Bayraktar Önder tekrar seçilerek güven tazeledi.

Bigadiç Uğur Mumcu parkı çok amaçlı toplantı salonunda gerçekleşen Ak Parti Bigadiç İlçe Kadın Kolları 5.Olağan kongresinde Esra Bayraktar Önder ve yönetim kurulu kongreye katılan delegelerin oylarını alarak tekrar güven tazeledi. Gerçekleşen kongrede Bigadiç Ak Parti İlçe Kadın Kolları Başkanı Esra Bayraktar Önder ve Yönetimi seçildiler.

5. Olağan Kadın Kolları Başkanlığı seçimlerine Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu, AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan, Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, AK Parti Balıkesir Kadın Kolları Başkanı Belgin Uygur, Bigadiç AK Parti İlçe Başkanı Neşet Akbıyık, AK Parti yönetim kurulu üyeleri, gençlik kolları üyeleri ve çok sayıda davetli katıldı. Olağan Kongrede güvenoyu alarak tekrar İlçe Kadın Kolları Başkanı seçilen Önder, “Yönetimime oy veren delegelere teşekkür ediyorum. Bize olan güvenlerini gösterdiler. Ekip olarak durmadan çalışmaya devam edeceğiz" dedi. Önder ve yönetimini kutlayan Bigadiç Belediye Başkanı İsmail Avcu, “AK Partinin bu güne kadar kazandığı seçim zaferlerinde en önemli katkıyı kadınların yaptığını belirterek, Siyasi bir partide kadın kolları en önemli faktördür. Seçimlerde kadınlarımıza çok büyük görev düşmekte ve 2019 da yapılacak olan seçimlerde de yine ilçemizde oylarımızı arttırarak birinci çıkacağımıza inanıyorum” şeklinde konuştu.