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17 Ağustos 2018 12:44

Burhaniye’de Festival Coşkusu başladı

Burhaniye ilçesinde, 29.

Burhaniye’de Festival Coşkusu başladı

17 Ağustos 2018 12:44

Burhaniye-Ören Turizm Kültür ve Sanat Festivali coşkulu törenlerle başladı. Erdal Tosun anısına düzenlenen festivalin açılışı Ören Meydanında, halk oyunları gösterileri ve sergi açılışları ile başladı.


Ören Meydanındaki düzenlenen açılışa, Gömeç Kaymakamı ve Burhaniye Kaymakamı Vekili Önder Coşğun, AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, Belediye Başkan Yardımcıları Cemil Bahadır ve Cemal Akkılınç ile meclis üyeleri, bazı daire müdürleri ve vatandaşlar katıldı. Belediye Başkanı Necdet Uysal, törenlere katılan vatandaşlara teşekkür ederken, festivallerin yöre tanıtımına katkıda bulunduğunu söyledi. Gençlik Merkezi Halk Oyunları ekibinin gösterileri izleyenleri coştururken, Kaymakam Önder Coşğun ve Belediye Başkanı Necdet Uysal, festivalin açılış kurdelesini birlikte kestiler. Daha sonra, Ören Meydanında açılan sergiler gezilirken, İskele Meydanında da Halk Oyunları Şenliği düzenlendi. Taylıeli Amfi Tiyatro da düzenlenen Koray Avcı konserini de yaklaşık 5 bin kişi izledi. 3 gün devam edecek festival etkinlikleri içinde, tiyatro, film gösterimi, halk oyunları şenliği, konser ve briç turnuvaları yer alıyor.




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