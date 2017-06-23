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23 Haziran 2017 15:31

Burhaniye’de Ramazan Davulcuları ödüllendirildi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Belediye, Ramazan Ayının vazgeçilmezlerinden olan Ramazan Davulcularının Bayram hediyelerini dağıttı.

Burhaniye’de Ramazan Davulcuları ödüllendirildi

23 Haziran 2017 15:31

Ramazan Ayında 30 gün boyunca hiç durmaksızın her gece mahalleleri, sokakları, caddeleri dolaşarak vatandaşları sahura kaldıran Ramazan Davulcuları, hediye sevinci yaşadı.


Yüzyıllardır süre gelen “Ramazan Davulcusu” geleneğini, Burhaniye Belediyesi, bu sene Ramazan Ayında da devam ettirerek, vatandaşların sahura uyanmalarını sağladı. Her sene olduğu gibi 30 gün boyunca 18 davulcu, tüm mahallelerde görev yaptı. Bayramda bahşiş toplamaya hazırlanan Ramazan Davulcuları, Belediye Başkan Yardımcısı Cemal Akkılınç ve Zabıta Müdürü İsmail Aktaş ile bayramlaşarak hatıra fotoğrafı çektirdiler.




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