Kafaoğlu ilçe gezilerine devam ediyor

Beraberinde AK Parti Balıkesir İl Başkanı Hasan Demiraslan ile temaslarını sürdüren Kafaoğlu ilçe Belediye Başkanları, muhtarlar ve vatandaşlar ile bir araya geldi.

Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Zekai Kafaoğlu ilçe ziyaretlerine aralık vermeden devam ediyor. Gittiği ilçelerde ilgiyle karşılanan Başkan Kafaoğlu, tüm ilçelere gereken hizmetin geleceğini ve muhtarlara önem verdiklerini söyledi.

İlçelerde konuşma yapan Kafaoğlu, "Balıkesir’e hizmet sevdamız var. Ferhat Şirin için nasıl dağları deldiyse, biz de AK parti teşkilatları olarak dağları delmeye, kaleleri fethetmeye ve 20 ilçemizdeki belediyeye AK Parti’nin bayrağını asmaya geliyoruz. Partinin kuruluşundan bu yana işin içerisindeyiz, hep birlikte çalışıyoruz. Hiç aşkımızdan, sevdamızdan bir şey kaybetmedik. Her geçen gün sevgimiz artıyor, gideceğimiz mesafe, alacağımız yok çok. Siyaset uzun bir maratondur. Yolculuğunda sabır çok önemli, sevgi önemli, saygı önemli, sadakat önemli, fedakarlık önemli ve hasbilik önemli. Tüm işleri gönülden ve adanmış olarak yapacaksınız ki başarı gelsin. Hesap peşinde olursak başarı gelmez. AK Partiliyim diyen herkes kendisini görevli görecek. Sadece kendi ilçeniz için değil, Balıkesir ve Türkiye için değil dünya için çalışıyorsunuz. Çünkü sizin lideriniz dünya lideri Recep Tayyip Erdoğan’dır” dedi.

AK Parti’nin tüm ilçelerdeki oy oranlarını yükselteceklerini söyleyen Kafaoğlu, "Sevgi anahtarının açamayacağı kapı yoktur. Dağlık bölgelerdeki oy oranlarımız yüksek. Tüm ilçelerimizde oylarımızı yükselteceğiz. Cumhurbaşkanımızın güvenini asla kaybetmeyeceğiz. 30 Mart 2019 yılına kadar çok çalışacağız. Sıkmadık el, çalmadık kapı bırakmayacağız. Problem üreten değil, problem çözen olacağız. 2004 yılında yerel seçimlerinde Zekai Kafaoğlu İl Başkanı, Hasan Demiraslan ise İl Gençlik Kolları Başkanıydı. O efsane ekip yine iş başında. Şimdi Hasan Demiraslan AK Parti’nin İl Başkanı, Zekai Kafaoğlu da Büyükşehir Belediye Başkanı. O dönemde Türkiye ortalaması yüzde 42 iken Balıkesir yüzde 44’dü. 14 ilçe, 17 belde belediyesi kazanılmıştı. Bandırma’dan, Edremit’e kadar AK Parti kazanmıştı. 2019 yılında da yeniden 20 ilçede belediyeleri kazanacağız. Sizlerin bunda desteği büyük olacak. Tüm teşkilatlarımızda çalışma azmini görüyorum" diye konuştu.