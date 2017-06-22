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22 Haziran 2017 15:36

Karesi’de öğretmenleri kendini yeniliyor

Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından öğretmenlere yönelik verimliliğini arttırmak amacıyla “Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri” konulu seminer düzenlendi.

Karesi’de öğretmenleri kendini yeniliyor

22 Haziran 2017 15:36


Karesi İlçe Millî Eğitim Müdürlüğü, Millî Eğitim Bakanlığının tarafından hazırlanan “2017 Haziran Öğretmen Meslekî Çalışmaları” programı kapsamında Karesi ilçesindeki öğretmenlere yönelik değerlendirme alanında verimliliğini arttırmak amacıyla üç gün süren seminer programı düzenlendi. Karesi ilçesinde bulunan tüm ilkokul, ortaokul ve lise öğretmenlerinin katıldığı “Alternatif Ölçme ve Değerlendirme Teknikleri” konulu seminere konuşmacı olarak Balıkesir Üniversitesi Necatibey Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hülya Gür katıldı. Prof. Dr. Hülya Gür; geleneksel ölçme araçları ile çoklu değerlendirme araçlarını karşılaştırdığı sunumunda, eğitimde değerlendirmenin yeri ve öneminden söz etti. Yeni öğretim programları ve alternatif ölçme araçlarının özelliklerine, neden gerekli olduğuna vurgu yapan Gür, yapılandırılmış grid ve tanılayıcı dallanmış ağaç teknikleri ile ilgili açıklamalarda bulundu.




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