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13 Temmuz 2018 13:37

Vali Dirim’den okul inşaatında inceleme

Bartın Valisi Nusret Dirim, Bartın Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinde incelemelerde bulundu.

Vali Dirim’den okul inşaatında inceleme

13 Temmuz 2018 13:37


İncelemeler sırasında İl Özel İdaresi Genel Sekreteri İbrahim Kayış, İl Milli Eğitim Müdür Vekili İsa Kıral, yüklenici firma yetkilisi hazır bulundu.


İnşaat alanındaki çalışmaları yerinde inceleyen ve yetkililerden bilgiler alan Vali Dirim, “Yeni kampüs içerisinde okul binası, spor salonu ve 4 atölye olmak üzere 14 bin 500 metrekare kapalı alana sahip 24 derslik okulumuzu 2019’un Şubat ayında taşımayı ümit ediyoruz. Demirbaşlar içinde girişimde bulunulacak. Gördüğünüz gibi modern bir üniversite kampüsü havasında çok güzel bir eğitim tesisi burada hızla yükseliyor. İnşallah hep birlikte açılışını da burada birlikte yaparız. Arkadaşlarımızın kazasız belasız çalışmalarını temenni ederek kolaylıklar diliyorum” dedi.




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