Batman Valisi Ahmet Deniz’in başlattığı, “Burası Batman, burada küfür yok” kampanyası farkındalık oluşturuyor. Batman Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü bünyesinde bulunan açık ve kapalı spor salonları hafta sonları resmi müsabakaların dışında, yapılan antrenmanlarla cıvıl cıvıl oluyor. Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Halil Eren, “Spora ve başarıya susamış bir kent olan Batman’da 16 Mayıs Şehir Stadyumunda 3. Lig temsilcimiz Petrolspor, 19 Mayıs sentetik çim sahada BAL temsilcimiz 1955 Batmanspor, Aydınkonak semt sahasında 1. Lig temsilcilerimiz İşitme Engelliler ve ampute futbol takımlarımızın müsabakaları oynanıyor” dedi.

“Kadınlar ligimiz göz dolduruyor”

Batman’da kadınlar liginin göz doldurduğunu ve büyük ilgi görmeye başladığını belirten Eren, “Yine Aydınkonak semt sahasında oynanmaya başlayacak olan kadınlar 3. Ligindeki temsilcilerimiz Karşıyakaspor ve 1955 Batmanspor, 19 Mayıs Kapalı Spor salonunda hentbol 1. Liginde ilimizi temsil eden 1955 Batman Belediyespor, Atatürk Kapalı spor salonunda 2. Ligde tekerlekli basketbol takımımız ve Besyo spor kulübümüzde ilimizi voleybol ikinci liginde temsil ediyor. Yine 19 Mayıs Gençlikspor, Mezopotamya Gençlikspor, Özel İdare Gençlerbirliğispor, Petrolspor takımları da ilimizi hentbol, voleybol, basketbol ve birçok kategoride temsil etmeye devam ediyor. Emeği ve katkısı olan herkesi kutlarım” diye konuştu.