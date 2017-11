Uzmanlardan çocuklardaki soğuk algınlığı uyarısı

Şirin Aslankılıç, kış mevsiminde çocuklarda görülen soğuk algınlığının zamanında önlem alınmadığı takdirde, ciddi boyutlara ulaşabildiğini söyledi. Dr. Aslankılıç; “Çocukların bağışıklık sistemi yeterince gelişmemiş olduğu için yetişkinlere göre daha sık ve daha kolay hastalanırlar. Bu nedenle soğuk algınlığı çocuklar arasında çok yaygındır, öyle ki okul öncesi çocukların, hatta bebeklerin sezon boyunca 6-10 kez soğuk algınlığı belirtisi göstermesi normal karşılanabilir. Soğuk algınlığının en yaygın belirtileri öksürme, hapşırma ve burun tıkanmasıdır. Ancak bazı çocuklarda yüksek ateş ile enerji ve iştah kaybı da görülebilir. Soğuk algınlığının bu etkileri genellikle 1 haftada sona erer ama daha uzun sürdüğü de görülebilir" dedi.

Beklenmedik bir etki olduğunda mutlaka hastaların doktora başvurmalarını isteyen Şirin Aslankılıç; “Her ne kadar sık rastlanılan ve basit bir rahatsızlık gibi görülse de soğuk algınlığı bazen daha ciddi sonuçlara; örneğin kulak enfeksiyonu veya zatürreye yol açabilir. Burada dikkat edilmesi gereken nokta hastalıkla beraber ateşin ne zaman başladığıdır. Hastalığın başlamasıyla beraber gelen ateş normaldir ancak hastalık başladıktan birkaç gün sonra gelen ateş vücutta bir enfeksiyon olduğunun belirtisidir. Çocuklarınızın bol bol sıvı almasını sağlayın. Bulunduğu odadaki nem oranını yükseltmeye çalışın. Burnu tıkalı bir çocuk rahat nefes alamadığı için yemek yerken kendini çok rahatsız hissedecek ve iştahı neredeyse otomatik olarak kesilecektir“ diye konuştu.

“Temizliğe önem verin”

Şirin Aslankılıç, temizliğe önem verilmesi gerektiğini belirterek açıklamalarını şöyle sürdürdü:

"Her zaman olduğu gibi soğuk algınlığının bulaşmasının önlenmesinde de en önemli etken temizliktir. Hasta çocuğun ve onun bakımını yapan kişinin ellerinin her zaman temiz tutulması gerekir. Özellikle çocuğunuzun burnunu temizledikten sonra hem kendi elinizi hem de onun elini mutlaka sabunla yıkamaya dikkat edin. Ayrıca yemek hazırlamadan önce ellerinizi her zaman sabunla yıkayın. Bu şekilde hastalığın ailenizin diğer üyelerine de bulaşmasını büyük ölçüde önlemiş olursunuz. Çoğu anne, bebeğinin ilk yılında soğuk algınlığıyla karşılaştığında hemen doktorunu arar ancak bu hastalığı birkaç kez yaşadıktan sonra doktorundan öğrendiklerini kendi uygulamaya başlar. Ancak eğer çocuğunuzun, kulağı ağrıyorsa, ateşi 40 derece veya daha fazla olmuşsa, boğazı ağrıyorsa, alışılmadık derecede uykulu bir hali varsa, alışılmadık huysuzluklar yapıyorsa, cildinde döküntüler varsa, nefes alıp vermesi hızlanmışsa veya almakta güçlük çekiyorsa ve öksürmesi devam ediyorsa mutlaka doktorunuzu arayın. Zira bu belirtiler soğuk algınlığının çocukta daha ciddi sorunlara yol açtığının ilk göstergeleridir ve ne kadar çabuk önlem alınırsa tedavi süreci de o kadar kısa ve kolay olur. Soğuk algınlığı olarak tanımladığımız nezle ve öksürük belirtilerinin olduğu durumlarda aslında en doğrusu hemen ilaca sarılmamak olmakla beraber, eğer hastalığın etkileri çocuğunuzu rahatsız edecek boyutlara çıktıysa ilaç kullanmanız gerekecektir. Böyle bir durumda en doğrusu kullanacağınız ilacı doktorunuza danışmak olacaktır.”