Vali Pehlivan, incelemeleri sırasında İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka’dan bilgiler aldı. Çalışmaların çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı bilgisini alan Vali Pehlivan, yüklenici firma yetkililerine tespit ettiği eksikliklerin titiz bir çalışmayla giderilmesi için talimat verdi.

Vali Pehlivan Aile Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Merkezi inşaatında yaptığı incelemelerin ardından Eski Hastane Caddesi üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü inşaatında da incelemelerde bulunup, İl Sağlık Müdürü Hancı’dan bilgiler aldı.