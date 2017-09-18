Diğer
Kategoriler
18 Eylül 2017 14:34

Vali Ali Hamza Pehlivan, Aile Toplum Sağlığı Merkezi İnşaatında İncelemelerde Bulundu

Vali Ali Hamza Pehlivan, Aile Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Merkezi ile İl Sağlık Müdürlüğü yeni hizmet binası inşaatlarında incelemelerde bulundu.

Vali Ali Hamza Pehlivan, Aile Toplum Sağlığı Merkezi İnşaatında İncelemelerde Bulundu

18 Eylül 2017 14:34


Vali Pehlivan, incelemeleri sırasında İl Sağlık Müdürü İlker Hancı ile Çevre ve Şehircilik İl Müdürü Hasan Saka’dan bilgiler aldı. Çalışmaların çok kısa bir süre içerisinde tamamlanacağı bilgisini alan Vali Pehlivan, yüklenici firma yetkililerine tespit ettiği eksikliklerin titiz bir çalışmayla giderilmesi için talimat verdi.


Vali Pehlivan Aile Sağlığı ve Sağlıklı Yaşam Merkezi inşaatında yaptığı incelemelerin ardından Eski Hastane Caddesi üzerinde bulunan İl Sağlık Müdürlüğü inşaatında da incelemelerde bulunup, İl Sağlık Müdürü Hancı’dan bilgiler aldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BAYBURT HABERLERİ
BAYBURT HAVA DURUMU
31
°
C
Az Bulutlu
  • Salı
    Az Bulutlu
    31°C
  • Çarşamba
    Az Bulutlu
    29°C
  • Perşembe
    Az Bulutlu
    29°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
Reklamı Geç