Başkan Şahin, gazeteciler ile öğle yemeğinde buluştu

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin, 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla düzenlenen öğle yemeğinde ilçedeki basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İçmeler Tesisi’ndeki restaurantta düzenlenen öğle yemeğine, Osmaneli Belediyesi Başkanı Münür Şahin, Belediye Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, AK Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca, AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan, Belediye Meclis üyeleri ile ilçede görev yapan basın mensupları katıldı.

Düzenlenen yemekte konuşan Belediye Başkanı Şahin, başta Osmaneli’dekiler olmak üzere büyük hassasiyetle görevlerini yerine getiren, ülkemizin ve Osmaneli’nin görünmez mimarları olan basın mensuplarının 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutladı. Gece gündüz, sıcak soğuk demeden kamuoyunu bilgilendirme adına haber peşinde koşuşturan basın mensupları için yapılan her türlü organizasyonun ayrı bir önem kazandığını ifade eden Başkan Şahin, tüm basın mensuplarına çalışma hayatlarında başarı ve kolaylıklar diledi.

Daha sonra konuşan AK Parti İlçe Başkanı Yalçın Karaca ise, "10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü münasebetiyle Belediye Başkanımız Münür Şahinin ev sahipliğinde gazeteci kardeşlerimizle bir araya geldik. Osmaneli’de basın sektöründe faaliyet gösteren kar, kış, kıyamet demeden kamuoyunu doğru bilgilendirmeyi amaçlayarak gayret gösteren kardeşlerimize katılımlarından dolayı teşkilatımız adına teşekkür ediyorum. Osmaneli’de görev yapan gazeteci kardeşlerimizin 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü’nü kutluyorum” şeklinde konuştu.