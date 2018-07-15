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15 Temmuz 2018 17:10

Bozüyük’te 15 Temmuz şehitleri için mevlid-i şerif okundu

Bilecik’in Bozüyük ilçesinde 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve hain darbe girişiminin 2’nci yıl dönümü nedeni ile 15 Temmuz şehitleri için Mevlid-i Şerif okutuldu.

Bozüyük’te 15 Temmuz şehitleri için mevlid-i şerif okundu

15 Temmuz 2018 17:10


Merkez Kasımpaşa Camiinde öğle namazı öncesinde 15 Temmuz şehitleri ve tüm şehitler için Mevlid-i Şerif okunarak hatim duası yapıldı. Mevlid-i Şerif’in okunması esnasında zaman zaman duygusal anlar yaşanırken kılınan öğle namazının ardından ise cami cemaatine Bozüyük Belediyesi tarafından gül suyu ve şeker, pilav ve ayran ikramında bulunuldu.


Kasımpaşa Cami’nde gerçekleştirilen Mevlid-i Şerif programına ilçe Kaymakamı Hasan Yaman, Garnizon Komutanı Yzb. Murat Günhan, Cumhuriyet Başsavcısı Mahmut Bıçakcı, Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Süleyman Can, Emniyet Müdürü Hakkı Güner, Müftü Selami Bağcı, Milli Eğitim Müdürü Servet Çetinkaya, belediye meclis üyeleri, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri ve gaziler katıldı.


Bozüyük’te 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü ve hain darbe girişiminin 2’nci yıl dönümü etkinlikleri Cumhuriyet Meydanı’nda yapılacak “15 Temmuz” konulu fotoğraf sergisinin açılışı ile devam edecek.




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