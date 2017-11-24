Osmaneli ‘de 24 Kasım Öğretmenler Günü kutlandı

İlk olarak program, Osmaneli İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Belediye Başkanı Münür Şahin ve ilçede görev yapan öğretmenlerin katılımı ile Atatürk’ün anıtına çelenk sunulmasıyla başlandı. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşının okunmasının ardından programa Osmaneli Belediyesi düğün salonunda devam edildi. Buradaki programa, Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Münür Şahin, İlçe Jandarma Komutanı Kıdemli Başçavuş Yunus Demirpehlivan, Emniyet Müdür Vekili Komiser Yardımcısı Yalçın Avcı, AK Parti İlçe Başkanı Mefaret Göbekci,AK Parti İl Genel Meclis üyesi Hakan Özkan, MHP İl Genel Meclis üyesi Orhan Uğur, okul müdürleri, emekliye ayrılan öğretmenler ve çalışan öğretmenler katıldı.

Programda ilk günün anlam ve önemini belirten konuşmayı yapan Öğretmen Nurdan Erkal "Milletleri kurtaranlar yalnız ve ancak öğretmenlerdir. Ulu Önder bu yüce ve anlamlı sözlerle öğretmenleri onurlandırmıştır. Bizler genç öğretmenler olarak öğretme aşkı ve inancıyla bunların da farkında olarak yolumuza hiç durmadan devam edeceğiz Vatanımızın kurtarıcısı ve modern eğitim sistemimizin kurucusu Başöğretmen Atatürk’ ün manevi huzurunda saygıyla eğiliyor bütün öğretmenlerimizin Öğretmenler Günü’nü canı gönülden kutluyorum. Görevine yeni başlayan öğretmen arkadaşlarımıza da yapacakları bu kutsal yolculukta başarılar diliyorum" dedi.

Osmaneli Belediye Başkanı Münür Şahin ise, Türkiye Cumhuriyetinin kurucusu, büyük önder Mustafa Kemal Atatürk’e “Başöğretmen” unvanı verilmesinin yıl dönümü dolayısıyla gerçekleştirilen etkinlikte tüm öğretmenlerin 24 Kasım Öğretmenler Günü’nü kutladı. Öğretmenleri hatırlamak için yılın bir gününü beklemenin doğru olmadığını ifade eden Başkan Şahin, “Onları yılda bir güne sığdırmak elbette doğru değildir ve mümkün de değildir. Öğretmenlerimizin bizlerin üzerindeki emekleri ve hakları hiçbir zaman yadsınamaz. Bu nedenle öğretmenlerimizi, her zaman için saygıyla anmak bizim hem manevi, hem de insani görevimizdir” diye konuştu.

Daha sonra bir konuşma yapan Osmaneli Kaymakamı Edip Çakıcı, toplumun geleceği olan çocukların yetiştirilmesinde en büyük emeğin öğretmenlerin olduğunu kaydetti. Çakıcı, “Öğretmenler, bir fidan yetiştirir gibi çocuklarımızı büyük biz özveri ile geleceğe yetiştirmektedirler. Kaymakam, doktor, hâkim ve savcı bir makama gelmişse burada eser öğretmenlerindir. Bu anlamlı günde fedakarlık ve özveride bulunarak layıkıyla görevlerini yerine getiren tüm öğretmenlerimizin gününü kutluyorum" şeklinde konuştu.

Bu yıl emekli olan 75.Anaolu Lisesi Müdürü Orhan Yiğit’e Kaymakam Edip Çakıcı ve Belediye Başkanı Münür Şahin tarafından hizmet şeref belgesi takdim edildi.

Konuşmaların ardından Öğretmenler Günü nedeniyle öğrenciler arasında düzenlenen şiir ve kompozisyon yarışmalarında dereceye girenlere ödülleri verildi. Mesleğe yeni giren aday öğretmenlerin yemin töreninin ardından müzik öğretmenlerinin hazırladığı gösteriyle program sona erdi.