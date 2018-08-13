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13 Ağustos 2018 15:05

Park ve Bahçeler Müdürlüğü kenti güzelleştiriyor

Bilecik Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından şehrin birçok noktasında devam eden çalışmalarla mahalle, park ve bahçeler ile çocuk oyun alanları güzelleşiyor.

Park ve Bahçeler Müdürlüğü kenti güzelleştiriyor

13 Ağustos 2018 15:05


Şehrin birçok noktasında eş zamanlı olarak hummalı bir çalışma başlatan Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri bir yandan binlerce çiçeği toprakla buluşturup birçok noktada yabani ot temizliği gerçekleştirirken, diğer yandan gerekli ilaçlama çalışmalarını yerine getiriyor.


Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can çalışmalar hakkında yaptığı açıklamada, “Şehrimiz her geçen gün büyüyor ve gelişiyor. Biz de Bilecik Belediyesi olarak bizlere güvenen, şehri emanet eden hemşehrilerimize layık hizmetleri bir bir yapmaya devam ediyoruz. İnşallah marka şehir olma yolunda hızla ilerleyen, geçmişiyle övünen geleceğe emin adımlarla ilerleyen Bilecikimizi en iyi hizmeti hemşehrilerimize sunmak adına çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz. Bir yandan asli görevimiz olan temel hizmetleri gerçekleştirirken diğer yandan şehrimizin vitrini niteliğindeki cadde ve sokaklarımızı güzelleştirecek projelerle süslüyoruz. Bu anlamda Tugay Duvarında yapımını sürdürdüğümüz Dikey Bahçemiz güzel bir çalışma oldu. Bununla birlikte Park ve Bahçeler Müdürlüğümüz tarafından şehrimizin birçok noktasında temizlik çalışmaları, yabani ot temizliği çalışmaları yapılırken, diğer yandan mevsimine uygun binlerce çiçek toprakla buluşuyor. Her şey şehrimiz için her şey vatandaşlarımız için” dedi.




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