Bingöl Valisi Mantı: “Milletimizin yenemeyeceği hiçbir hain yoktur”

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bingöl Valisi Mantı, Kilis’te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Şehit Ömer Çintay’ın ailesini ziyaret etti. Burada okunan duaların ardından aileye başsağlığı dileyen Vali Mantı, daha sonra Bingöl şehir mezarlığındaki şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.

15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yapılan hain darbe girişiminin birinci yıl dönümü olduğunu anımsatan Vali Mantı, "Hep birlikteyiz, Bingöl halkı bizle beraber. Şehit ailelerimizi ve şehitlik mezarlığımızı ziyaret ettik. Bütün şehitlerimizi dualarla andık. Burada bir kere daha gördük ki, milletimiz bir ve beraber olduğu zaman yenemeyeceği gerek iç, gerek dış hiçbir hain yoktur. İnşallah milletimiz devletini ve ülkesini canı pahasına ilelebet koruyacaktır. Bu birliği ve beraberliği Bingöl’de fazlasıyla görüyoruz. Bingöl’deki bu birlik ve beraberliğimizin ülkemizin tamamında aynı zamanda bu güzellikleri barış ve huzur ortamımızı ülkemizin her yerinde aynı duygularla kutlandığına ve devam edeceğine inanıyorum. İnşallah halkımız her zaman bir ve beraber, asla ayrılmayacaktır, dağılmayacaktır, parçalanmayacaktır. Her ne kadar harici ve dahili düşmanlar bir takım fitne fesat tohumları ekmeye çalışsalar da bizim milletimizin iman ve şuuru bunları önlemiştir ve önlemeye devam edecektir” diye konuştu.

Ziyaretlere Vali Mantı’yla birlikte 49. Komando Tugay Komutanı Albay Ersin Altay, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Emniyet Müdürü Metin Akay, şehit aileleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.