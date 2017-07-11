Diğer
Kategoriler
11 Temmuz 2017 13:53

Bingöl Valisi Mantı: “Milletimizin yenemeyeceği hiçbir hain yoktur”

Bingöl Valisi Ali Mantı, “Burada bir kere daha gördük ki, milletimiz bir ve beraber olduğu zaman yenemeyeceği gerek iç, gerek dış hiçbir hain yoktur” dedi.

Bingöl Valisi Mantı: “Milletimizin yenemeyeceği hiçbir hain yoktur”

11 Temmuz 2017 13:53


15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Bingöl Valisi Mantı, Kilis’te yaşanan trafik kazasında hayatını kaybeden Şehit Ömer Çintay’ın ailesini ziyaret etti. Burada okunan duaların ardından aileye başsağlığı dileyen Vali Mantı, daha sonra Bingöl şehir mezarlığındaki şehitlerin mezarlarını ziyaret etti.


15 Temmuz 2016 yılında Fetullahçı Terör Örgütü tarafından yapılan hain darbe girişiminin birinci yıl dönümü olduğunu anımsatan Vali Mantı, "Hep birlikteyiz, Bingöl halkı bizle beraber. Şehit ailelerimizi ve şehitlik mezarlığımızı ziyaret ettik. Bütün şehitlerimizi dualarla andık. Burada bir kere daha gördük ki, milletimiz bir ve beraber olduğu zaman yenemeyeceği gerek iç, gerek dış hiçbir hain yoktur. İnşallah milletimiz devletini ve ülkesini canı pahasına ilelebet koruyacaktır. Bu birliği ve beraberliği Bingöl’de fazlasıyla görüyoruz. Bingöl’deki bu birlik ve beraberliğimizin ülkemizin tamamında aynı zamanda bu güzellikleri barış ve huzur ortamımızı ülkemizin her yerinde aynı duygularla kutlandığına ve devam edeceğine inanıyorum. İnşallah halkımız her zaman bir ve beraber, asla ayrılmayacaktır, dağılmayacaktır, parçalanmayacaktır. Her ne kadar harici ve dahili düşmanlar bir takım fitne fesat tohumları ekmeye çalışsalar da bizim milletimizin iman ve şuuru bunları önlemiştir ve önlemeye devam edecektir” diye konuştu.


Ziyaretlere Vali Mantı’yla birlikte 49. Komando Tugay Komutanı Albay Ersin Altay, Belediye Başkanı Yücel Barakazi, Emniyet Müdürü Metin Akay, şehit aileleri, kurum müdürleri ve vatandaşlar katıldı.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER BİNGÖL HABERLERİ
BİNGÖL HAVA DURUMU
36
°
C
Sıcak
  • Çarşamba
    Sıcak
    36°C
  • Perşembe
    Sıcak
    35°C
  • Cuma
    Sıcak
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    36°C
BİNGÖL NAMAZ VAKİTLERİ
  • 17 ŞEVVÂL 1438
  • 11 Temmuz 2017
  • Salı
  • İmsak :02:48
  • Güneş :04:55
  • Öğle :12:34
  • İkindi :16:30
  • Akşam :19:53
  • Yatsı :21:42
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!