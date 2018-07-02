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02 Temmuz 2018 15:09

Bingöl’de araç sayısı arttı

Bingöl’de 2018 Mayıs ayı itibariyle motorlu kara taşıtları sayısı, 17 bin 233’e ulaştı.

Bingöl’de araç sayısı arttı

02 Temmuz 2018 15:09


Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Malatya Bölge Müdürlüğü’nden alınan verilere göre, Bingöl’deki motorlu kara taşıtları sayısı 2018 yılı Mayıs ayı sonu itibariyle bir önceki yılın aynı ayına göre 686 artarak 17 bin 233’e ulaştı. 2018 yılı Mayıs ayı itibariyle otomobil sayısı 7 bin 520, minibüs sayısı bin 346, otobüs sayısı 248, kamyonet sayısı 4 bin 835, kamyon sayısı bin 141, motosiklet sayısı 605, özel amaçlı taşıtların sayısı 344 ve traktör sayısı ise bin 194 oldu.


2017 Mayıs ayında otomobil sayısı 7 bin 60, minibüs sayısı bin 312, otobüs sayısı 235, kamyonet sayısı 4 bin 708, kamyon sayısı bin 174, motosiklet sayısı 570, özel amaçlı taşıtların sayısı 329 ve traktör sayısı ise bin 159 olarak belirlenmişti.




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