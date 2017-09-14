Bitlis 9 ayda 35 bin kişiye yardım

SYDV, ev onarımından kira yardıma, yaşlı yardımından asker yardımına kadar birçok alanda nakdi yardımlar yaparak muhtaç ailelere her türlü desteği veriyor. SYDV Müdürü Yeter Pürmüs, vakfın yardımlarından bahsederek, sadece nakdi yardımlar değil kadın ve erkek refakatçi evi ve bayanlara kurslar açarak desteklerde de bulunduklarını belirtti. SYDV’nin 9 aylık faaliyetlerinden söz eden Pürmüs, Bitlis Valisi ve Belediye Başkan Vekili İsmail Ustaoğlu başkanlığında yürütülen çalışmalar kapsamında kayıtlı 10 bin 19 dosyaları bulunduğunu ve imkanlar ölçüsünde müracaat eden herkese yardımlarda bulunduklarını söyledi. SYDV Müdürü Yeter Pürmüs, “Sayın Valimiz İsmail Ustaoğlu başkanlığında vakfımızda çok güzel çalışmalar içerisindeyiz. 2017 yılının birinci ayından şimdiye kadar toplamda 35 bin kişiye eğitim, sağlık, gebelik, gıda, aile, muhtaç asker, tıbbi malzeme, tıbbi cihaz, yurt içi tedavi, barınma, eşi vefat etmiş kadınlara yönelik, engelli yakını, engelli aylığı, yaşlı aylığı, tek seferlik, özel amaçlı, muhtaç asker çocuğu, öksüz ve yetim, yabancı, diğer sağlık ve kira gibi alanlarda bugüne kadar 13 milyon 690 bin 723 TL yardımlarda bulunduk. Bunların yanı sıra muhtaç vatandaşlarımız yine vakfımız bünyesinde bulunan ‘Hayır Çarşımızdan’ gerek kışlık gerekse yazlık giyim yardımlarından da faydalanıyorlar” diye konuştu.

“5 bin 350 aileye kömür yardımında bulunacağız”

Pürmüs, bu yıl eylül ayının sonlarına doğru merkez ve merkeze bağlı 5 bin 350 aileye 8 bin ton kömür dağıtımı yapacaklarını ifade ederek, sözlerine şöyle devam etti:

“Merkeze bağlı köylerimizdeki vatandaşlarımıza 1 ton, merkezde oturan vatandaşlarımıza ise 1,5 ton olmak üzere toplamda 5 bin 350 aileye kömür yardımında bulunacağız. Ayrıca Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğünden ev yapımı ve onarımı için kaynak taleplerinde bulunduk. Genel müdürlük toplamda 111 ev yapımı ve onarımı için 2 milyon 119 bin TL yardımda bulundu. Buna göre 94 vatandaşımızın evi yapıldı veya onarıldı. 17 vatandaşımızın ise evlerinin onarım veya yapma işleri devam etmektedir.”

“307 kişi bu evimizden yatma, yemek, banyo gibi ihtiyaçlarını karşıladı”

Bitlis Devlet Hastanesinde hastası olan kadın ve erkekler içinde refakatçi evi oluşturduklarını dile getiren Pürmüs, “Bitlis SYDV olarak kadın ve erkek refakatçi evi için Sosyal Yardımlar Genel Müdürlüğüne proje sunduk. Genel müdürlük ise projemizi kabul ederek, 102 bin TL’lik bir ödenek tahsis etti. Bizde vakıf olarak bu paranın 20 bin TL’sini 2 katlı refakatçi evini oluşturmakta kullandık. Toplamda 307 kişi bu evimizden yatma, yemek, banyo gibi ihtiyaçlarını karşıladılar. Yine Genel Müdürlük Aile Destek Merkezinde (ADEM) çeşitli dallarda kurs gören bayanlarımız için 250 TL ödenek tahsis etmiştir. Şu anda Kur’an-ı Kerim, sabun, çeyiz, tezhip, takı, plates, kurdele, trikotaj ve makine kurslarımız faaliyette. Ancak kış döneminde bunlara ek olarak örgü, Arapça, bilgisayar, aşçılık, pastacılık, flografi, hasta ve yaşlı bakımı gibi kurslarımızı tekrardan açacağız” diye konuştu.