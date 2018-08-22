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22 Ağustos 2018 09:23

Hizan’da bayramlaşma

Bitlis’in Hizan Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Bülent Hamitoğlu, ilçedeki vatandaş, esnaf, muhtar ve kurum amirleri ile bayramlaştı.

Hizan’da bayramlaşma

22 Ağustos 2018 09:23


Öğretmenevinde vatandaşların yoğun katılım sağladığı bayramlaşma programında konuşan Başkan Vekili Hamitoğlu, "Birlik, beraberlik, kardeşlik ve dostluk duygularının en üst düzeyde idrak edildiği, yardımlaşma ve dayanışma duygularının en içten haliyle yaşandığı ve yaşatıldığı, millet olarak güçlü bağlarla sahip olduğumuz birlik, beraberlik ve kardeşliğimizin daha da pekişmesine zemin oluşturan Kurban Bayramı’na erişmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Bu sebeple millet olarak kutsal vatanımızda binlerce yıldır hakim kıldığımız sevgi ve barış iklimi ekseninde, bayramın birleştirici ve bütünleştirici yönünü güçlü bir şekilde hissetmek ve bu duygular içerisinde bir bayram geçirmek için gayret göstermeliyiz. Bu çerçevede bayram süresince şehit aileleri, gaziler ve gazi aileleri ile buluşmaya, aile efradımızla bir araya gelmeye, yakınlarımızı ve komşularımızı ziyaret etmeye, büyüklerimizin hayır duasını almaya, küçüklerimizin heyecanına ortak olmaya, yardıma muhtaç olanlarla imkanlarımızı paylaşmaya ve böylelikle bayramın manevi havasını mümkün olduğunca hep birlikte teneffüs etmeye çalışmalıyız. Bu vesile ile tüm Hizanlı vatandaşlarımın, ilçemizde görev yapan tüm çalışma arkadaşlarımın, şehit ailelerimizin, bütün gazilerimizin Kurban Bayramı’nı tebrik eder, sevgi ve saygılar sunarım” dedi.


Öğretmenevindeki bayramlaşma programının ardından Başkan Vekili Hamitoğlu ve beraberindekiler, İlçe Emniyet Amirliğini ve İlçe Jandarma Komutanlığını ziyaret ederek polis ve askerlerle bayramlaştı.




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