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20 Ağustos 2018 19:35

Bayramda Bursa’nın ekmeği hazır

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, BESAŞ Halk Ekmek Fabrikası’nda incelemelerde bulundu, çalışanların bayramını tebrik etti.

Bayramda Bursa’nın ekmeği hazır

20 Ağustos 2018 19:35


Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden BESAŞ’ı ziyaret ederek, çalışanların Kurban Bayramı’nı kutladı. Kurban Bayramı arifesinde BESAŞ’ta görev yapan çalışanlarla bir araya gelen Başkan Aktaş, tesiste ekmek üretim alanını da BESAŞ Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Mustafa Bektaş ile gezdi. Başkan Aktaş, Bursa’nın en büyük, Türkiye’nin 3. büyük ekmek üretim tesisi olan BESAŞ Halk Ekmek Fabrikası’nın, kaliteli ürünlerini uygun ücretlerle vatandaşlara ulaştırmasının önemine vurgu yaptı.


BESAŞ çalışanlarının Kurban Bayramı’nı tebrik eden Başkan Aktaş, sosyal medya hesabından da “Bayramda Bursa’mızın ekmeği hazır. BESAŞ üretim tesisimizi ziyaret ederek, çalışanlarımızla sohbet ettik, bayramlarını kutladık. Rabbim, ekmeği ve rızkı için çalışanlara kolaylıklar versin” açıklamasını yaptı.




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