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21 Mayıs 2018 11:48

Bursa’da Şehr-i Ramazan etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor

Bursa Büyükşehir Belediyesi’nin Merinos ve Hüdavendigar kent parklarında düzenlediği Şehr-i Ramazan etkinlikleri, renkli görüntülere sahne oluyor.

Bursa’da Şehr-i Ramazan etkinlikleri renkli görüntülere sahne oluyor

21 Mayıs 2018 11:48


Büyükşehir Belediyesi’nin ‘Şehr-i Ramazan’ etkinlikleri, 11 ayın sultanı Ramazan akşamlarına ayrı bir anlam katıyor. Kültür Turizm Şube Müdürlüğü koordinasyonunda Bursa Kültür A.Ş. tarafından düzenlenen etkinlikler, Ramazan ayının manevi atmosferini doyasıya yaşamak isteyenleri Merinos ve Hüdavendigar Kent parklarında buluşturuyor. Rahmet ayının beşinci akşamında Merinos Park’ta kurulan sahnede yine birbirinden renkli programlar vardı. Teravih namazı öncesi Selçuk Salih Başhan ve Burak Çağatay Kerimbaş’ın ‘tuluat’ı, miniklerin neşesi oldu. İkilinin renkli doğaçlamaları büyükleri de eğlendirdi. Merinos Park alanında küçükler için kurulan oyun parkurları ise büyük ilgi çekti.



Fatih Koca ile duygu seli


Teravih namazının ardından sahne alan Ankara Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Türk Din Musikisi Anabilim Dalı Öğretin Görevlisi Doç. Dr. Fatih Koca, gönüllere dokundu. Tasavvuf müziğinden seçkin eserlerin yanı sıra seslendirdiği kaside ve ilahiler ile gönüllerde taht kuran Koca’nın programın finalinde okuduğu Mehmet Akif Ersoy’un ‘Ordunun Duası’ şiiri herkesi duygulandırdı.



Mesut Yavaş ile bir Ramazan akşamı


Vatandaşların keyifli bir akşam geçirdiği Şehr-i Ramazan etkinliklerinin bir diğer adresi de Hüdavendigar Kent Parkı oldu. Buraya kurulan sahnede Nasrettin Hoca, çocuklar ile buluştu. Tek kişilik çocuk gösterisi, minikleri olduğu kadar ailelerini de kahkahaya boğdu. Teravih namazı sonrasında Bursalı sanatçı Mesut Yavaş, tasavvuf müziğinin seçkin eserleri ile kulakların pasını sildi. ‘Ne gerek’, ‘Bugün Allah için ne yaptın’, ‘Ayırma’, ‘Affına muhtacım’ gibi eserleri repertuarına alan Yavaş, söylediği ilahi ve kasidelerle mest etti.




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