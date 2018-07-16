BVHO Başkanı Sinan Sağlam, yaptığı açıklamada, sosyal medyaya yansıyan hayvanlara yönelik şiddet eylemleri ile su ve yiyecek ihtiyaçlarının karşılanması konularında önemli mesajlar verdi. Sağlam, hayvanların dövülmesi, yaralanması, eziyet edilmesi gibi şiddet eylemlerinin vicdan sahibi tüm vatandaşlarda olduğu gibi, görev ve sorumlulukları arasında hayvan sağlığının korunması da bulunan veteriner hekimleri fazlasıyla üzdüğünü söyledi.

Hayvanların masum ve savunmasız olduğunu, onlara şiddetin hiçbir insani yönü olmadığını kaydeden Başkan Sağlam, hayvanlara kötü muameleyi önlemenin herkesin görevi olduğunu söyledi. Hayvan Hakları Evrensel Bildirisi’ne göre tüm hayvanların yaşama, insanca gözetilme ve korunma hakları bulunduğuna dikkat çeken Sağlam şöyle konuştu:

"Hayvan hakları ve ihlalleri ile ilgili yasal düzenlemeler var. Bunların yeterli olup olmadığı elbette tartışılmalıdır. Ancak, bilimsel araştırmalara göre hayvanlara şiddet uygulayan kişilerde, insanlara da şiddet uygulama eğilimi var. Kötü muameleye maruz kalmış ya da şahit olmuş kişiler, ileride kendileri de çevrelerine karşı şiddet uygulayabiliyorlar. Bu nedenle, çocuklarımızı öncelikle insan ve hayvan sevgisiyle yetiştirmeliyiz. İnsanlara, onların sadık birer dost olduğunu öğretmeliyiz."

Araç sahiplerine uyarı

Başkan Sağlam, açıklamasında bir uyarı da araç sahiplerine yaptı. Sokak hayvanlarının kışın soğuktan, yazın sıcaktan korunmak için park halindeki araçları kullandıklarını hatırlatan Sağlam, “Arabamızı çalıştırmadan ve hareket etmede önce kontrol dersek, olası bir minik dostumuzun ölümünü engellemiş oluruz. Kışın sıcak bir yer için araçların en olmadık yerlerine sığınan bir kedi, ya da sıcaktan bunalmış ve gölgelik arayan bir köpek arabamızın altına sığınmış olabilir. O yüzden hareket etmeden önce onların kaçmasına fırsat vermeliyiz” diye konuştu.