Çavuşoğlu’ndan ortaokul öğretmenine ziyaret

Bursa’nın İnegöl ilçesine gelen Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman ve İnegöl Belediye Başkanı Alper Taban ile birlikte, 1985 yılında eğitim aldığı Çanakkale Biga İmam Hatip Ortaokulu meslek dersleri öğretmeni Osman Çolak’ı evinde ziyaret etti. Öğretmeninin elini öpüp sarılan Çavuşoğlu, “Osman Çolak hocam benim Yunanistan’dan Türkiye’ye ilk geldiğim günlerde bizi bir baba şefkatiyle kucaklayan hocamdır, öğretmenimdir. Kendisi okulumuzun bizden sorumlu müdür yardımcısıydı. Bir süredir kendisinin burada yaşadığını biliyorum. Öğretmenler Günü münasebetiyle kendisini ziyaret edip hasbihal etmek istedik. Bu vesileyle bize hayatı anlattıklarıyla anlamlı hale getiren, bizi geleceğe hazırlayan, üzerimizdeki emeklerinin karşılığını ödeyemeyeceğimiz hocalarımızın Öğretmenler Gününü kutluyorum. Bana bir harf öğretenin kırk yıl kölesi olurum diyen Hz. Ali Efendimizin sözüyle anlam bulan öğretmenlik mesleği gerçekten de bu neslin yetişmesinde, Türkiye’nin gelecek ufkunda çok önemli bir yere sahip. Bugünkü görev başında olan öğretmenlerimiz de gelecek Türkiye’sinin mimarları olacak öğrencilerimize tarihiyle, geçmişiyle, kültürel birikimiyle bu coğrafyada, bu ülkede neler yapılacağını, neler gerçekleştirilebileceğini anlatıyorlar. Bugün hocamla beraber olmaktan çok memnunum. Kendisini özlemiştim” dedi.

Çavuşoğlu, “Annemi ortaokul 2. sınıfta, 1985 yılında kaybettim. Yunanistan’dan geldiğim için senede bir sömestre tatilinde bir de yaz tatilinde memleketime gitme olanağı vardı, aradaki süreçte gitmemiz mümkün değildi. Annem o arada rahatsızlanıp ahrete irtihal etmiş. Bunu bana büyük bir şefkat, metanet ve sabırla haber veren kişi hocamdır. 11 yaşında yurtdışından gelmişsiniz, başta anne-baba yok, sizin oradaki hem anneniz, hem babanız Osman hocanız gibi öğretmenleriniz oluyor. Bize her daim yardım ettiler. Sadece ilmi öğretmekle kalmadılar, irfanı, hikmeti, feraseti de öğrettiler. Kuru bir bilgi aslında yüktür, eğer bilgi irfanla, hikmetle donatılmışsa insan için bir süstür, donanımdır, kazançtır” şeklinde konuştu.

67 yaşındaki emekli öğretmen Osman Çolak ise, “Böyle öğrencilerim olmasından dolayı Cenab-ı Hakk’a ne kadar şükretsem azdır. Memleketin yükselmesinde, ilerlemesinde bu tür öğrencilerim her yerde mevcut. Başbakan yardımcılığına kadar gelmiş kardeşlerimiz var, Yargıtay’da olan öğrencilerimiz var, diğer bölgelerde milletvekili olan öğrencilerimiz var. Bu bakımdan biz çok mutlu ve minnettarız. Öğrencilerimizle iftihar ediyoruz. Onların daha da ilerlemeleri için dua ediyoruz. Hakan iyi ve çalışkan öğrenciydi” dedi.