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21 Kasım 2017 17:04

İnegöllü çiftçilere yaban mersini fidanı

İnegöl Belediyesi çiftçilere 2 bin 400 adet yaban mersini fidanı dağıttı.

İnegöllü çiftçilere yaban mersini fidanı

21 Kasım 2017 17:04


Kırsala desteğini sürdüren İnegöl Belediyesi, yüksek kesimlerde yaban mersini üretiminin yaygınlaşması için İnayet ve Eski Bahçekaya’daki 8 çiftçiye mali değeri 30 bin TL olan 2400 adet fidan dağıttı. Belediye Başkanı Alper Taban, “Bugün İnayet ve Eski Bahçekaya köylerinde 8 çiftçimize mali değeri 30 Bin TL olan 2400 adet yaban mersini fidanı dağıttık. Mali değer olarak çok büyük bir rakam olmasa da yapılan bu fidan desteklerinin çiftçimiz adına gerçekten önemli olduğunu düşünüyorum. Daha evvel kırsal hizmetlerden sorumlu bir başkan yardımcısı atamıştık. Aslında biz doğru bir koordinasyon sağlayarak işe başladık. Muhtarlarımız aynı zamanda hükümet nezdinde ve kullandıkları online sistemlerle kendi yazışmalarını yapıyorlar. Kırsal hizmetler müdürümüz ve muhtarlarımızla uyumlu bir çalışma ortamı oluşturmuş bulunuyoruz” dedi.




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