Minik eller büyük işler başardı

Nilüfer Belediyesi, açmış olduğu atölyelerde toplumun tüm kesimlerini sanatın farklı alanlarıyla buluşturmaya devam ediyor. Bu kapsamda yıl boyunca Altınşehir Gençlik Merkezi’nde, Nilüfer Belediyesi Resim Atölyesi’ne katılan 7-14 yaş grubundaki 70 öğrenci, eserlerini ‘Minik Eller Resim Sergisi’nde sanatseverlerin beğenisine sundu. Eğitmenliğini Zekiye Doğan’ın üstlendiği atölyenin yılsonu sergisi, Nilüfer Belediye Meclis Üyesi Pınar Göz ve çok sayıda davetlinin katılımıyla Altınşehir Gençlik Merkezi’nde açıldı.

Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey adına öğrencilere ve velilerine teşekkür eden Pınar Göz, kursiyerlere sertifikalarını verdi.

Sergide yer alan çalışmaları büyük beğeni toplayan minik öğrencilerin heyecanı gözlerine yansıdı.