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21 Kasım 2017 17:06

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’ndan çocuk oyunu

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, çocuk oyunu “Nota Çalan Rüzgar” ile küçük tiyatroseverlerle buluşmaya hazırlanıyor.

Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu’ndan çocuk oyunu

21 Kasım 2017 17:06


Nilüfer Belediyesi Kent Tiyatrosu, “İki Efendinin Uşağı” ve “Cambazın Cenazesi” isimli yetişkinlere yönelik iki oyunun ardından şimdi de yeni bir çocuk oyunu ile küçük sanatseverlerle buluşmaya hazırlanıyor. Bilge Buluş’un yazdığı, Melisa İclal Gürmen ve Zeynep Çelik Küreş’in yönetmenliğini yaptığı “Nota Çalan Rüzgar” isimli oyun, çocukların karşısına çıkacak.


Oyunun prömiyeri 24 Kasım Cuma günü saat 13.00’te Nâzım Hikmet Kültürevi’nde yapılacak. Nota Çalan Rüzgar, 26 Kasım’dan itibaren her pazar saat 13:00’de Nâzım Hikmet Kültürevi’nde 6-11 yaş arasındaki çocuklar için sahnelenecek.




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