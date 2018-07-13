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13 Temmuz 2018 19:08

Yıldız güreşçi göle atladığı iskeleden boyun üstü çakıldı

Bursa’nın İznik ilçesinde, genç güreşçi, göle serinlemek için atladığı iskeleden kuma boyun üstü çakılarak ağır yaralandı.

Yıldız güreşçi göle atladığı iskeleden boyun üstü çakıldı

13 Temmuz 2018 19:08


Olay, dün akşam saatlerinde İznik sahilinde meydana geldi. Bir dönem İznikspor Yıldız Güreş Takımında mücadele eden 17 yaşındaki Arif Sefa Günaydın, serinlemek için atladığı iskeleden boyun üstü çakıldı. Boynu kırılan genç güreşçi, 112 sağlık ekiplerince İznik Devlet Hastanesine kaldırıldı. Buradaki ilk tedavisinin ardından Bursa Şevket Yılmaz Devlet Hastanesine sevk edilen Günaydın, bugün ameliyata alındı. Doktorların ameliyat ettiği Günaydın’ın yoğun bakım ünitesine alındığı öğrenildi.


Yağlı Güreş Genel Koordinatörü Orhan Yavaş, "Genç güreşçinin sağlık durumu ile yakından ilgileniyoruz. Doktorları ile irtibat halindeyiz. Temennimiz bir an önce sağlığına kavuşmasıdır. Allah’tan acil şifa diliyorum" dedi.




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