56 kaçak göçmen yakalandı

Operasyonda 56 kişi yakalandı.

Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Babakale köyü yakınlarında bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti. "TCSG-6" Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Kongo, Mali, Pakistan, Eritre ve Güney Afrika uyruklu 56 kişi yakalandı. Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen yabancı uyruklulara IOM görevlileri yiyecek, içecek ve hijyen kolileri dağıttı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.