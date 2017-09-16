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16 Eylül 2017 15:54

56 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale’de, yasa dışı yollarla Yunanistan’ın Midilli Adası’na gitmeye çalışan yabancı uyruklulara Sahil Güvenlik ekipleri operasyon yaptı.

56 kaçak göçmen yakalandı

16 Eylül 2017 15:54

Operasyonda 56 kişi yakalandı.


Alınan bilgiye göre, Ayvacık ilçesi açıklarında devriye görevi yapan Sahil Güvenlik unsurları, Babakale köyü yakınlarında bir grubun lastik bot ile denize açıldığını tespit etti. "TCSG-6" Bot Komutanlığınca denizden 2 mil açıkta düzenlenen operasyonda, aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu Suriye, Afganistan, Kongo, Mali, Pakistan, Eritre ve Güney Afrika uyruklu 56 kişi yakalandı. Küçükkuyu’daki Sahil Güvenlik Karakolu’na getirilen yabancı uyruklulara IOM görevlileri yiyecek, içecek ve hijyen kolileri dağıttı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık Yabancılar Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.




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