Başkan Altınok suç duyurusunda bulundu

Altınok, “Büyük bir gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim ki, bırakın şahsımı ailemden dahi hiç kimsenin FETÖ /PDY terör örgütüyle yada herhangi bir yasadışı örgütle en ufak bir bağı yoktur. AK Parti teşkilatlarından verilen talimat dışına da hiçbir zaman çıkmadım. Esasen bu gerçekler AK Partili gözüken gerçekte kendi menfaatlerini her şeyin üstünde tutan bir avuç acizi korkutmaktadır. Onlarla da gereken mücadele verilecek AK Parti arınacaktır. Bugün itibarıyla, her zaman savunduğum ve daima güvendiğim Yüce Türk Adaleti önünde hakkımızı arama lüzumu hasıl olmuştur. Kişi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Yeri de bağımsız mahkemelerdir” dedi.

Bir süredir siyasi kimliği bahane edilerek, kişilik ve ticari şirketi üzerinden itibarsızlaştırma çalışması yürütüldüğünü söyleyen AK Parti Kepez Belde Başkanı Alper Altınok, “İftira kampanyasını yürütenler her ne kadar ‘GBT’ tartışması başlatıp şahsımda algı oluşturmaya çalışsa da, Allah’ıma çok şükür sicil kaydımız temiz, ‘bizi kendileriyle karıştırmasınlar’ diye geldik bugüne kadar. AK Parti içinde bugüne kadar büyük bir özveriyle elimden gelenin azamisini göstererek partim ve ülkem için mücadele ettim. Hain FETÖ/PDY terör örgütüyle mücadele konusunda taviz vermeden, kararlı bir şekilde kökünün kazınması hususunda gereken her şeyin yapılması gerektiğini savundum, savunmaya da devam ediyorum. Zaten Şahsımın 15 Temmuz hain kalkışmadan sonra AK Parti Kepez Belde Başkanlığının tevdi edilmesi de yukarıda belirttiğim kararlılığın bir göstergesidir. Fakat söz konusu olan, her birine ailemin ferdi olarak baktığım, onlarca insanın ekmek yediği şirket çalışanlarımızın iftiralar karşısında duyduğu üzüntüye tepkisiz kalamazdım. Çünkü; maksatlı olarak yalan , iftira saldırılar öyle boyuta geldi ki, birlikte ekmek bölüştüğüm insanların “daha ne kadar sabır” sözlerine kulak tıkayamazdım. İtibarımızla oynanmasına izin veremezdim. Kaldı ki bu göreve getirilirken, ve sonrası genel bilgi taraması ,güvenlik kurumları tarafından en titiz biçimde yerine getirilip AK Parti yetkili organlarıyla paylaşılmıştır. Bilinçli olarak söz edilen GBT’ em de ne silinen nede mevcut hiçbir kayıt yoktur. Son olarak İl başkanlığı adaylık süresince yalan yanlış bilgiler tehdit ve şantajlar işe yaramayınca şahsıma ait kişisel bilgiler Akparti ile yakından uzaktan alakası olmayan şahıslar tarafından kamuoyuyla paylaşıldı. Fakat bizim korkacak, saklayacak bir şeyimiz olmadığı için bu haysiyet cellatlığı yapanlardan korkmuyor ve milletimizin bize verdiği sorumluluğun gereği olarak da yılmadan, usanmadan mücadele edeceğimizi tekrar tekrar ifade ediyoruz” dedi.

Bu kişilerle ilgili suç duyurusunda bulunduğunu da söyleyen Altınok, “Böylesi konuların bizi yürüdüğümüz yolda yavaşlatmasına müsaade etmiyoruz. Bilakis işimizi, mücadelemizi doğru şekilde yaptığımız için böylesi operasyonlara maruz kaldığımızı görüyoruz. İnandığımız davanın, liderimiz Recep Tayyip Erdoğan’ın ardından dün olduğu gibi bugünde koşmaya devam ediyor, 24 Haziran’da yeni bir destan yazmak için hem belde başkanlığı yaptığım Kepez’de hem de Çanakkale’de var gücümüzle çalışıyoruz. Siyaseten de olsa hiçbir basın kuruluşu ve fikir adamı ‘kişilerin itibarıyla oynayamaz, özel şirket bilgilerini alenen paylaşamaz, hedef gösteremez’ ilkesinin gazetecilik temel kuralı olduğunun bilincinde olmakla birlikte gerek Türk Ceza Kanunu, gerekse Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesi Evrensel İlkelerinde açıkça yer verilmektedir. FETÖ /PDY Terör örgütü propagandası mahiyetinde beyanlarda bulunan kişi ile de mücadelemizi hukuk içinde insani ve vicdani ilkeler çerçevesinde yürüteceğimin bilinmesini isterim. Devletimizin yapacağı soruşturma sonrasında bu kimselere gereken cezayı vereceğinden de zerre şüphemiz yoktur. Büyük bir gönül rahatlığıyla şunu söyleyebilirim ki, bırakın şahsımı ailemden dahi hiç kimsenin FETÖ /PDY terör örgütüyle yada herhangi bir yasadışı örgütle en ufak bir bağı yoktur. AK Parti teşkilatlarından verilen talimat dışına da hiçbir zaman çıkmadım. Esasen bu gerçekler AK Partili gözüken gerçekte kendi menfaatlerini her şeyin üstünde tutan bir avuç acizi korkutmaktadır. Onlarla da gereken mücadele verilecek AK Parti arınacaktır. Bugün itibarıyla, her zaman savunduğum ve daima güvendiğim Yüce Türk Adaleti önünde hakkımızı arama lüzumu hasıl olmuştur. Kişi iddiasını ispatlamakla mükelleftir. Yeri de bağımsız mahkemelerdir” diye konuştu.