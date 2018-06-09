Çan Belediyesi’nden muhteşem çocuk gösterileri

Ramazan etkinliklerinde sahne aldı.

Birbirinden heyecanlı sahne şovlarının yer aldığı Çan Belediyesi 10. Ramazan Etkinlikleri çocuk programında, Agah ve İbiş gösterisinden Pixel Poi Işık şovlarına, Sevimli Köpek Tarçın’dan Türkiye’nin en iyi gösteri gruplarından biri olan Fire Storm Ateş fırtınası gösterisine kadar eşsiz şovların sahne aldığı gecede yüzlerce çocuk gözlerini sahneden alamadı.

10 yıldır her Ramazan’da olduğu gibi çocuklara unutamayacakları Ramazan hatıraları bırakmak istediklerini dile getiren Çan belediye başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu gösterilerin ardından ekiplere teşekkür ederek çiçek takdim etti.

Çocukların yüzlerindeki mutluluk tebessümüne ortak olmak paha biçilemez diyen Başkan Kuzu, “Çocuklarımız bizim en kıymetlilerimiz. 10 yıl önce Ramazan etkinliklerimize başlarken en büyük hedefimiz çocuklarımıza unutamayacakları Ramazan hatıralarını kazandırabilmekti. Hamdolsun bugün bunu başardığımızı görmenin mutluluğu tarif edilemez. İstemiştik ki çocuklarımız da bizler gibi nerede o eski Ramazanlar demesin. Ramazan etkinliklerimize başladığımız ilk yıllarda bu meydanda bu gösterileri izleyen çocuklar şimdi büyüdü, üniversiteye gitti. Bugün siz buradasınız. Rabbim inşallah daha nice Ramazan etkinliklerinde buluşabilmeyi, bu meydanı dolduran siz yavrularımızın da büyüdüğünü görmeye bizlere nasip etsin” dedi.

Göz alıcı ışık ve alev gösterileri ile heyecanın doruk noktada hissedildiği geceye katılan vatandaşların program bitiminde Çan belediye başkanı Dr. Abdurrahman Kuzu’ya ayrı ayrı teşekkür ettiğini gözlerden kaçmadı.