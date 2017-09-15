Çanakkale İskelesi İl Özel İdaresine Devredildi

Ş ile Çanakkale İl Özel İdaresi arasında imzalanan protokol ile Çanakkale İl Özel İdaresine devredildi.

Konuya ilişkin Çanakkale Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, “Çanakkale Merkez Kemalpaşa Mahallesi 474 ada, 10 parselde kayıtlı 3.810 m2 Acente Binası Yolcu Salonu bulunan Çanakkale İskelesinin, Başbakanlığa bağlı Özelleştirme İdaresi Başkanlığı Özelleştirme Yüksek Kurulu’nun 24.05.2017 tarih ve 2017/50 sayılı kararına istinaden taşınmaz üzerindeki yapılarla birlikte 17.08.2017 tarihinde tapu devri yapılarak Çanakkale İl Özel idaresi adına tescil edildi. Deniz yolu ulaşımına yönelik hizmetlerde ve günü birlik turizm, ilin kültür ve sosyal faaliyetlerinde kamu yararına kullanılmak üzere Türkiye Denizcilik İşletmeleri A.Ş ile Çanakkale İl Özel İdaresi arasında 12.07.2017 tarihinde devir protokolü imzalanarak İl Özel İdaresine devredilen Çanakkale Feribot İskelesinde; Vali Orhan Tavlı, İl Genel Meclisi Başkanı Ömer Şahin, İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Abdullah Köklü, GESTAŞ Genel Müdürü Volkan Uslu ve diğer yetkililerle birlikte incelemelerde bulundular. Özelleştirme Yüksek Kurulunun 24.05.2017 tarih ve 2017/50 sayılı kararıyla Çanakkale İskelesinin, üzerindeki yapılarla birlikte İl Özel İdaresine devrini sağlayan başta Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım olmak üzere Özelleştirme Yüksek Kurulunun saygıdeğer Üyelerine şükranlarımızı, Çanakkale İskelesinin İl Özel İdaresine devri çalışmalarını yakından takip eden Çanakkale Milletvekillerimize teşekkürlerimizi sunarız” ifadelerine yer verildi.