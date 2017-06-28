GESTAŞ 5 günde 82 bin araç taşıdı

GESTAŞ, toplam 2 bin 46 seferde 82 bin 260 araç taşıdı. Çanakkale-Eceabat, Çanakkale-Kilitbahir, Kabatepe-Gökçeada, Geyikli-Bozcaada, Lapseki-Gelibolu ve Güney Marmara hattında yaya yolcu sayısı ise 240 bin 922 oldu.

Ramazan bayramı geride kalırken, tam 82 bin 260 araç ve 240 bin 922 yaya, Boğaz, adalar hattı ve Güney Marmara hattında GESTAŞ gemilerini kullandı. Bayram tatili 4 gün olmasına rağmen Çanakkale’ye yoğun bir tatilci akını olurken, bu yoğunluk, GESTAŞ Deniz Ulaşım’ın taşıma rakamlarına da yansıdı. GESTAŞ, Cuma günü de dahil edildiğinde 5 günlük süreçte tam 82 bin 260 araç taşıdı. 23 Haziran Cuma, 24 Haziran Cumartesi, 25 Haziran Pazar, 26 Haziran Pazartesi ve 27 Haziran Salı günkü geçiş verilerine bakıldığında Cuma günü 16 bin 119, Arife günü 18 bin 392, Bayramın 1. Günü 14 bin 596, Bayramın ikinci günü 15 bin 772, bayramın 3. Günü 17 bin 382 adet araç her iki yakadan geçiş sağladı. 32 bin 508 adetle Gelibolu-Lapseki hattı, Boğaz geçişinde en çok tercih edilen hat olurken Çanakkale-Kilitbahir hattı 22 bin 104, Çanakkale-Eceabat hattında 16 bin 249 araç taşındı.

3 bin 500 araç online bileti tercih etti

GESTAŞ’ın Geyikli-Bozcaada ve Kabatepe-Gökçeada hattında başlattığı online bilet uygulaması da bayram tatili boyunca devam etti. Adalara geçişlerde büyük kolaylık sağlayan online bilet uygulamasında tam 3500 adet yolcu, ada geçişlerinde online bileti tercih etti.

Saatte ortalama 17 sefer

5 gün zarfında Gelibolu-Lapseki hattında sefer sayısı 513, Çanakkale-Kilitbahir hattında 696, Çanakkale-Eceabat hattında 461, Geyikli-Bozcaada hattında 218, Kabatepe-Gökçeada hattında 108, Güney Marmara hattında 50 olarak gerçekleşti. Toplam 2046 sefer yapılan 5 gün zarfında saatte ortalama sefer sayısı 17.05 oldu. Saatte ortalama 685.5 araç taşındı.