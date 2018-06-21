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21 Haziran 2018 16:40

1074 Çankırıspor’dan toplu imza töreni

Çankırı’yı Bölgesel Amatör Lig’de temsil edecek 1074 Çankırıspor, toplu imza töreni gerçekleştirdi.

1074 Çankırıspor’dan toplu imza töreni

21 Haziran 2018 16:40


İmza töreninde açıklamada bulunan Kulüp Başkanı Alaattin Arslan, "Bizler Çankırı’nın esnafı, iş adamları olarak Çankırı’da bitmiş olan futbol heyecanını tekrar yaşatmak için bu yola baş koyduk. Bugün 12’si iç transfer, 2’si dış transfer 14 futbolcuyla sözleşme imzalayacağız. Biz 24 kişilik bir kadro kurmak istiyoruz” dedi.


Geçen sene mütevazi bir takım kurduklarını dile getiren Teknik Sorumlu Fahri Aytaç ise, "Çankırıspor’u alt yapısı sağlam, gelecekte çok iyi işlere imza atan bir takım haline getirmeyi amaçlıyoruz. Bizim hedefimiz özellikle benim düşüncem bu takımı eninde sonunda şampiyon yapmak. Bütün attığımız adımlar bu doğrultuda” diye konuştu.


Konuşmaların ardından futbolcular sözleşmeleri imzaladı.




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