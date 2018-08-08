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08 Ağustos 2018 13:38

Özel tarihte ’evet’ dediler

08.

Özel tarihte ’evet’ dediler

08 Ağustos 2018 13:38

2018 tarihini özel olarak seçen bazı çiftler bu tarihte evlenmek için Çankırı Belediyesine aylar öncesinde müracaatta bulundu.


Çankırı Belediyesi evlendirme bürosuna yapılan müracaatların yoğunluğunu dile getiren Evlendirme Memuru İsmail Çürük, "Bugün çok yoğun bir gün geçiriyoruz. Diğer günlere nazaran 3 kat bir yoğunluk var. Bu tarihte evlenmek için çiftlerimiz Nisan, Mayıs aylarında müracaatlarını yaptılar. Bugün şu anlık 8 nikahımız var. Gün içerisinde bu 11’e kadar çıkabilir" dedi.


Nikaha katılamayanlar için ailelerinin görüntülü arama yapmaları gözlerden kaçmazken, düğüne katılamayanlar mutluluklarını telefon ekranlarında yaşadı.


Bu tarihe özel nikahlarını kıyılan Oğuz Gökmen ve Ezgi Çelik çifti mutlu olduklarını ve bu tarihi özellikle seçtiklerini ifade etti.




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